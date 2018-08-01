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الرئيسية | جهات | مجلس البيضاء يعتمد على شركة للتنمية في التواصل

مجلس البيضاء يعتمد على شركة للتنمية في التواصل

مجلس البيضاء يعتمد على شركة للتنمية في التواصل
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 01 غشت 2018 - 09:35

يبدو أن مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، انتبه، أخيرا، إلى أنه يعاني مشكلة تواصل في الترويج لمشاريعه، في ظل عجز مسيريه، وعلى رأسهم العمدة، في التواصل الجيد مع وسائل الإعلام والبيضاويين.

المجلس الجماعي منح، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها بحر الأسبوع الماضي، شركة "الدار البيضاء للخدمات" صلاحية إحداث وحدة لإعداد وتنزيل إستراتيجية التواصل لصالح الجماعة.

واعتبر نور الدين قربال، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية، أن الجماعة تعرف مشكلا بنيويا، إذ إنها تقوم بإعداد المشاريع؛ إلا أنها لا تقوم بالتواصل والترويج لهذه المشاريع.

وعبّر المتحدث نفسه عن أمله بأن تقوم شركة التنمية المحلية، التي جرى انتدابها من أجل إحداث وحدة لإعداد وتنزيل استراتيجية التواصل، بهذا المشروع على أحسن وجه، بما يعود بالنفع على جماعة الدار البيضاء.

ورفض أعضاء احزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الأصالة والمعاصرة، الطريقة التي قرر المجلس الجماعي التعامل بها مع هذا الأمر، خاصة أن انتداب شركة للتنمية المحلية فيه تهميش لأطر الجماعة.

واعتبرت نجوى كوكوس، المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن منح الشركة تدبير هذا الجانب "ضرب للأطر الجماعية والكفاءات الموجودة بها"، مضيفة أن "هذا الأمر يدل على غياب منطق في التسيير ويدل على العبث في التدبير".

ولفتت المستشارة الجماعية، في تصريحها لهسبريس، إلى أن "الجماعة يجب عليها الاعتماد على أطرها بدل صرف مبالغ مالية أخرى، وحتى إن كانت هناك صفقة ستتم في هذا الإطار فإن الإشراف يجب أن يكون من طرف الجماعة وموظفيها وليس عن طريق شركة للتنمية".

واستغربت المتحدثة نفسها من إقدام المجلس الجماعي على تفويت هذا المجال إلى شركة التنمية المحلية التي تدير مجموعة من المشاريع من قطاعات مختلفة، مؤكدة أنه وجب اللجوء إلى شركة للتواصل بشكل مباشر بدل وساطة شركة التنمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رسيد الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:03
ما فهمتش هاد السبيد ، هاد الناس كيسوطريطيو كلشي تقريبا لهاد الشركات ، باش هما يبقاو يتياراو و يتفطحو و باش فالخر يقولو لنا حنا ما علينا والو راه الشركة فها اختلالات و غدا و لا بعد غدا المدير ديال الشركة غيقدم استقالتو ، الا ما قادرينش تسيرو الشأن المحلي قدمو استقالتم و خليو الشباب يخدم بلادو ، اللهم ان هدا منكر شباب مجاز عاطل عن العمل و شردمة من الوصوليين الاميين كيسيرو فهاد البلاد ؟!!!
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2 - Mohamed الأربعاء 01 غشت 2018 - 10:27
عن اي مشاريع تتكلمون وعن اي تواصل .؟المشاريع ياسادة ترى على ارض الواقع اما الترويج لها دون ان ترى النور فهذا دحك على الناس .المواطن يريد الاشياء الملموسة .ولا حاجة له ب سوف.....لقد تم....سنرى.....
لا حاجة لنا بشركة للتواصل نريد تطبيق على الارض والكل إذ ذاك سيعرف.
ملاحظة.انا الآن موجود بفاس والله شوارعها تبكي كل غيور.
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