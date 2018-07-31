وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج التعيينات‎

هسبريس من الرباط

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بموقعها الإلكتروني الرسمي، نتائج تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم وخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي وخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2018.

وأخبرت الوزارة بأنه تم تعيين ما مجموعه 2044 خريجة وخريجا بالمديريات الإقليمية موزعين على مركز تكوين مفتشي التعليم، حيث عين 169 بالتعليم الابتدائي، و126 بالتعليم الثانوي، و5 بالمصالح المادية والمالية.

وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي، تم تعيين 88 بالتخطيط التربوي، و29 بالتوجيه التربوي، وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي تم تعيين 1627.

ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالأكاديميات والمديريات الإقليمية التي تم تعيينهم بها من أجل تتبع الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتعيينهم.

كما أعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، مؤكدة أنه على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم تعيينه بها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قبل 03 شتنبر 2018.

وأورد البلاغ أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توجه إلى الأطر المعنية بمتمنياته الخالصة لهم بكامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم وكل ما يتوفرون عليه من طاقات من أجل المساهمة في النهوض بالمنظومة التربوية، تماشيا مع التوجيهات الملكية.

كما تقدم الوزير بالشكر والامتنان إلى جميع المتدخلات والمتدخلين من المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والإدارة التربوية لمراكز التكوين، وكذا المكونين وكل العاملين داخل هذه المراكز في إنجاح جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية وتعيين خريجات وخريجي مراكز التكوين؛ وذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لبداية موفقة للموسم الدراسي 2018/2019.