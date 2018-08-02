حركة "قادمون وقادرون" تلتئم بمدينة الخميسات

هسبريس من الرباط

عقدت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل"، بمدينة الخميسات، اجتماعا للجنة التحضيرية للفرع الإقليمي، تحت إشراف الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة المريزق المصطفى، وعائشة العلوي، عضو الهيئة التأسيسية الوطنية، والحمومي أحمد، رئيس الحركة على صعيد مدينة الرباط.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة على اختيار الأكاديمي جواد بومعجون رئيسا للجنة التحضيرية لحركة قادمون وقادرون- الخميسات المستقبل، والدكتور الباحث حسن بنوشان رئيسا للجنة التحضيرية لهيئة الكفاءات والأطر.