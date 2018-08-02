توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار، مع هبوب الشركي بالجنوب الشرقي، وبسايس، والغرب، واللوكس، وبهضاب الفوسفاط، وولماس، وداخل سوس.

كما ستتشكل، خلال الصباح والليل، سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل، فضلا عن تكون أخرى غير مستقرة خلال الزوال، مع نزول زخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تهم المناطق المجاورة، بينما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي، والسهول غرب الأطلس، من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية متفرقة محليا، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، حيث ستكون شرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية، بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى شرقية بباقي الأرجاء.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وبالسهول الشمالية، وسهول غرب الأطلس، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسهول الداخلية، وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 27 و32 درجة، بمرتفعات الأطلس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وما بين 33 و38 درجة بالريف، وبالمنطقة الشرقية، وهضاب ولماس، ودكالة، وعبدة، والشياضمة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و44 درجة بسايس، والغرب، والشاوية، هضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 43 و47 درجة محليا بالغرب، واللوكس، وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحرقليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.