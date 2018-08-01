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الإعفاء يطال مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير
الأربعاء 01 غشت 2018 - 17:48
أُبلغ صباح اليوم الأربعاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بقرار إعفائه من مهامه. وأُسندت إدارة المستشفى للدكتور عبد العزيز الريماني، الذي كان يشغل مدير المستشفى الإقليمي لإنزكان.
وربطت مصادر نقابية، تحدّثت إليها هسبريس، قرار إعفاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بالزيارة الأخيرة التي قام بها الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، إلى المؤسسة الاستشفائية.
وأسرّت المصادر ذاتها أن الكاتب العام لوزارة الصحة وقف خلال زيارته التفقدية لمرافق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني على مجموعة من الاختلالات، عجّلت بإنهاء مهام مدير المستشفى، وتعيين خلف له.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - الزبداني الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:10
قديما لم نكن نسمع بالاعفاءات والان الحمد لله تحسن ملحوظ في ضل بناء الدوله الحديثه .نتمى جهدا اكثر في مجال المحاسبه واستقلاليه القضاء من اجل ردع المخافين للقانون ..
2 - didi الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:12
هاد شي كبشر بالخير اعفاء اخر ونريد ان نسمع اعفاءات في صفوف القضاء
3 - ali الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:12
تغطية الشمس بالغربال. انت تعرفون انكم السبب في نقص الاطباء والتجهيزات فهل المدير هو من سيشتريها من جيبه. وهو من سيتعاقد مع الاطباء لسد الخصاص. فقط قرارات شكلية لتهدئة الرأي العام. لن تحل المشكلة والايام بيننا
4 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:17
اﻹعفاء يجب أن يكون مع المحاسبة ليس كقضية أوزين و و و و
5 - مغربي الجنسية الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:17
الحمد لله هدا يبشر بالخير نريد المحاسبة والسجن لمن تبت في حقه الفساد والاعفاء فقط لا يكفي...
6 - فرملي الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:21
...كان من المفروض.بل من الواجب محاسبتة ومقاضاته امام المحاكم .ليكون عبرة ﻵخرين...ﻻنه اسندت اليه مهمة ولم يتفانى في القيام بها بل تﻻعب في كل مكونانها فمحاسبته تظهر للعيان كيف تصرف طيلة مكوثه على رأس هذه المؤسسة....وليس لوحده بل هناك فيديو يدور سجلته فرنسية عاى الساعة الرابعة والنصف بمستعجﻻت مستشفى بالدار البيضاء. كارثة ..كما قالت هي عار على المغرب ...مغرب يريد ان ينظم منديال ...ونظم مهراجانات فساد بمﻻيير الدراهم...والاجانب يتأسفون على مستشفيات ..بدون اطباء..بدون مرافق صحية.بدون اثاث..وآﻻت...حشومة.معرب النفاق والصباغة.. والشعب ضايع ..والحكومة صامتة..
7 - الطنجاوي الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:23
تغيير دكتور طبيب بآخر لن يجدي نفعا. التسيير والإدارة تحتاج إلى متخصص وليس إلى طبيب الذي مكانه الطبيعي هو غرفتي الكشف والعمليات. متى يفهم المسؤولون أن دفة الإدارة تحتاج إلى أشخاص يحملون الدكتوراه والماجستير في علوم التسيير والإدارة .سؤال واحد يكفي لماذا وزير الدفاع في فرنسا مدني وليس عسكري ؟ العسكري يفهم في الخطط العسكرية واللوجستيكية والمدني يفهم في حسن الإدارة والرفع من كفاءة التنظيم و التسيير. متى تفهمون في هذه الأرض كيف تبدأ أبجديات التنمية !!!!!!
8 - مزلوط الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:26
لا نريد اعفائات . انما نربد محاسبة و محاكم و ارجاع ما سرق لخزينة الشعب. هكذا تكون العدالة و الديموقراطية. !!! واش بغيتو الشعب يعطيكم دروس في محو امية الديموقراطية ؟؟؟؟
9 - مصطفى المذكوري الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:28
نريد ولو واحد من هاؤلاء وراء القضبان
والا فقضية ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد كلام
والا فقضية ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد كلام
10 - Abou majd الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:28
هل الخلل في المدير أو أي مسؤول أم في الوسائل الموضوعة رهن اشارته للقيام بواجبه انا متاكد ان ٩٠ بالمائة من المشاكل لا تخص المسؤول المحلي وأمن مرتبطة بالمركز وتتعدى المركز إلى الحكومة والدولة سياسات الإعفاءات لن تجدي نفعا مع الاختلالات الكبيرة في الوسائل البشرية والمالية ما عدا محاولة ايهام المواطن العادي بأن المشكل هو هذا المسؤول أو ذاك وعلى من يفكر بهذا المنطق ان يفكر في حيلة أخرى للتوهيم لان امر الاعفاءات بدا ينكشف للمواطنين في كثير من الحالات وزيادة عدد الاطر التي ترفض تحمل المسؤولية وخصوصا ذات الكفاءة وازدادت معاناة المواطنين بعد إعفاء المسؤوليين في كثير من مناطق المغرب
11 - مغربية الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:31
كون دارو طبيب الفقراء الشافعي ديال تزنيت فبلاصت المدير المعفي ولا لي بغ يخدم هد لبلاد غير مرغوب فيه
12 - عبد الحق الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:34
نتمنى كذلك اقالة مدير مستشفى الامير مولاي عبد الله بسلا
13 - ملاحظ الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:39
نتمنى ايضا زيارة لمستشفى الزبير سكيرج بسوق اربعاء الغرب
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