الإعفاء يطال مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أُبلغ صباح اليوم الأربعاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بقرار إعفائه من مهامه. وأُسندت إدارة المستشفى للدكتور عبد العزيز الريماني، الذي كان يشغل مدير المستشفى الإقليمي لإنزكان.

وربطت مصادر نقابية، تحدّثت إليها هسبريس، قرار إعفاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بالزيارة الأخيرة التي قام بها الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، إلى المؤسسة الاستشفائية.

وأسرّت المصادر ذاتها أن الكاتب العام لوزارة الصحة وقف خلال زيارته التفقدية لمرافق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني على مجموعة من الاختلالات، عجّلت بإنهاء مهام مدير المستشفى، وتعيين خلف له.