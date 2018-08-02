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كُتّاب وآراء
فعاليات مهرجان "المنتجات المجالية" تنطلق باكنيون
افتتحت بمركز جماعة اكنيون، إقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان صاغرو لتثمين المنتجات المجالية، المنظم من طرف جمعية صاغرو ن إيمال للبيئة والتنمية والثقافة وحقوق الإنسان، والذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام.
وأشرف رئيس دائرة بومالن دادس، وقائد قيادة اكنيون، وعدد من المنتخبين، بحضور السلطات الأمنية، على افتتاح الدورة الأولى من هذا المهرجان الأول من نوعه بالمنطقة، وقاموا بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية المحلية، خصوصا الزعفران، والعسل، والورد، واللباس التقليدي، وأروقة أخرى تضم عددا من الصناعات التقليدية التي تزخر بها منطقة اكنيون.
وعرف المهرجان، التي تم تمويله من طرف عمالة إقليم تنغير، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة الترابية لاكنيون، والمجلس الإقليمي لتنغير، حضور مجموعة من التعاونيات والجمعيات المهتمة، والقادمة من مختلف مناطق إقليم تنغير، لعرض منتجاتها المجالية واكتشاف منتجات أخرى، وتبادل الأفكار والخبرات وربط علاقات بينهما، للعمل مستقبلا على التعاون وتطوير منتجاتهما.
محمد حساين، مدير الدورة الأولى من مهرجان صاغرو لتثمين المنتجات المجالية، أكد أن إدارة المهرجان، وبتنسيق مع شركائها، تسعى إلى خلق تنمية بالمنطقة، موضحا أنها ستعمل على تطوير الموعد في الدورات القادمة.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الثقافية لإعطائها إشعاعا تنمويا وثقافيا، مبرزا أنه لا يمكن الاختلاف على الدور الذي تلعبه مثل هذه التظاهرات الثقافية في إبراز المؤهلات الثقافية والمجالية التي تزخر بها كل منطقة، وداعيا ساكنة المنطقة إلى الحضور وتتبع فعاليات المهرجان.