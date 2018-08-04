تجار المحمدية يراسلون الوالي بسبب "الفراشة"

هسبريس - عبد الإله شبل

راسل العشرات من السكان والتجار وأصحاب المحلات بمدينة المحمدية عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، بعد عجز السلطات العاملية عن "فك الحصار الذي وقع بشارع الجيش الملكي العتيق بالمدينة من طرف أصحاب الفراشة والباعة المتجولين والعشوائيين".

وحسب الرسالة التي وجهها هؤلاء السكان والتجار وأصحاب المحلات، توصلت هسبريس بنسخة منها، فإن أصحاب المتاجر والمحلات بشارع الجيش الملكي "يشتكون من التجارة العشوائية لهؤلاء الباعة والتي تهدد اقتصاد المنطقة والمدينة على السواء، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه الظاهرة من عرقلة السير والجولان والنفايات والمشاجرات مما يهدد سلامتنا وسلامة أبنائنا".

وأوضح هؤلاء السكان والتجار وأصحاب المحلات أن لجوءهم إلى السلطات الولائية يأتي "بعد أن تقدمنا بعدة شكايات إلى عامل عمالة المحمدية وظلت دون جدوى"، مطالبين الوالي بإصدار تعليماته للحد من هذه الظاهرة التي تنتشر على أرصفة الجيش الملكي دون تدخل السلطات، بالرغم من الشكايات المتوالية للساكنة التي أصحبت تتضرر من ممارسات لا أخلاقية وغير مسؤولة عن أشخاص مجهولين في حق الساكنة والمارة".

ووجّه والي الجهة، في وقت سابق، تعليماته إلى مختلف السلطات التابعة لنفوذه الترابي، من أجل محاربة احتلال الملك العمومي، حيث قادت السلطات حملة واسعة لوضع حد لحالة التسيب التي تشهدها بعض الأحياء والشوارع.

وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم، تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة والفراشة.