"مساكن الدولة" تُخرج وقفة احتجاج في "بئر كندوز"

رشيد بيجيكن

خرجت عائلات بالجماعة الترابية "بئركندوز"، في النفوذ الترابي لعمالة إقليم أوسرد، في وقفة احتجاجية من أجل التنديد بحرمانها من الاستفادة من "مساكن للدولة"، واستنكار تدخل السلطات الإقليمية لـ"منع استفادتها من تعويضات الإنعاش خلال الشهر الجاري، بسبب سلسلة الاحتجاجات التي خاضتها".

بيان تُلي خلال الوقفة الاحتجاجيةحمّل المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي لـ"بئر كندوز" في ما وصلت إليه أوضاع الساكنة المحرومة من السكن الاجتماعي، موردا أنه "في إطار العمل الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الساكنة، تفضلت الدولة ببناء وحدات سكنية لمنحها للساكنةحتى يتسنى لها العيش في ظروف ملائمة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية القاضية بإيلاء العناية للمجال الاجتماعي والإنصات للساكنة، إلا أنه عكسا لهذا التوجّه، ارتأى رئيس المجلس الجماعي السير عكس التيار بمحاولة حرمان الساكنة من هذه الحقوق التي فرضتها الدولة، مما يُلحق الضرر بالساكنة، ويمس بسيادة الوطن".

الراضي لابارس، أحد المحتجّين، قالفي تصريح لهسبريس:"الساكنة المتضررة دخلت في اعتصام مفتوح منذ الثالث من شهر يوليوز المنصرم، وأجرت حوارا مع رئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية، وبعد مهلة لمدة 15 يوما، تملص المسؤولان من وعودهما، لنتفاجأ ببيان تنديدي من الجماعة التي اعتبرت الساكنة وافدة".

وأضاف المتحدث أن "الساكنة تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة، ولم تتمكن من تلبية طلبها في الاستفادة من مساكن الدولة"، وأوضح أن "السلطات الإقليمية أقدمت على منع المحتجين من حضور حفل الإنصات للخطاب الملكي يوم عيد العرش، فضلا عن سحب بطائق الإنعاش منهمانتقاما منهم على تصعيد احتجاجاتهم"، مؤكدا "أننا مستمرون في الاعتصام المفتوح إلى حين تحقيق مطالبنا".

وكان بيان صادر عن الجماعة الترابية بئر كندوز، تتوفر عليه هسبريس، قد اعتبر أن "الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها بعض الوافدين على الجماعة باسم ساكنة الجماعة، والمراد منها زرع الفوضى والبلبلةوالتشويه على مستوى جماعة بئر كندوز، تعلن استنكارها لمثل هذه الوقفات التي تسيء لصورة الجماعة وساكنتها المعروفة بسلمها وتسامحها ووسطيتها عند القاصي والداني".

وحمّل بيان الجماعة الترابية بئر كندوز المسؤولية "في أي عمل تخريبي أو انفلات أمني وكل ما من شأنه أن يمس سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا وسلامة المرافق العموميةإلى المحتجين فردا فردا، ومن يقودهم خاصة".