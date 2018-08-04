توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يستمر الطقس حارا إلى محليا جد حار، مع هبوب رياح الشركي فوق السهول الداخلية الشمالية و الوسطى، ووالماس وبالجنوب الشرقي للبلاد، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل و الصباح، مصحوبة بكثل ضبابية محلية قرب السواحل.

ومن المرتقب ظهور خلايا غير مستقرة مع نزول زخات رعدية محليا معتدلة بمرتفعات الأطلس، وسفوحهم الجنوبية الشرقية، ومن المحتمل بالسهول المجاورة و شرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما في باقي المناطق، مع احتمال تناثر حبات رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات و بالسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 25 و30رجة بالسايس وبالسهول الغربية للأطلس، وبالجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي مناطق البلاد.

وستتأرجح الحرارة العليا مابين 24 و 30 درجة فوق السواحل وبمرتفعات الأطلس، ما بين 31 و36 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالريف، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، وما بين 37 و42 درجة بملوية، والسايس، واللوكوس، وهضاب والماس، والسهول الأطلسية، والحوز، وسوس، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و46 درجة داخل مناطق الغرب والشاوية، وبالسهول الغربية للأطلس وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهعة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.