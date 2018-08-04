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خدمة الحافلات السياحية المكشوفة تنطلق بطنجة

خدمة الحافلات السياحية المكشوفة تنطلق بطنجة
هسبريس - متابعة
السبت 04 غشت 2018 - 04:05

انطلقت خدمة الحافلات السياحية المكشوفة بمدينة طنجة، والتي تأتي لتعزيز العرض السياحي بمدينة البوغاز.

وانطلقت الخدمة من خلال تهيئة حافلتين مكشوفتين صديقتين للبيئة، تؤمنان نقل السياح والزوار عبر خطين يمران بأهم المعالم الطبيعية والسياحية والمزارات الشهيرة بالمدينة.

وينطلق مسار "طنجة المدينة" من الميناء مرورا بمحطات ساحة 9 أبريل، وقصر مولاي حفيظ، ومقابر الفينقيين (مرشان)، وساحة فارو (سور المعجازين)، وساحة الأمم، ومحطة القطار طنجة المدينة، والمركز التجاري (سيتي مول)، ومنتزه فيلا هاريس ومونوبوليو، وأخير عبر مارينا خليج طنجة، قبل العودة لنقطة الانطلاق.

حافلة ثانية ثؤمن مسار "الميناء - كاب اسبارطيل"، حيث تنطلق الحافلة من ميناء طنجة المدينة مرورا بالمركز التجاري (سوكو ألطو)، ومنتزه بيرديكاريس (الرميلات)، ثم كاب اسبارطيل ومغارة هرقل والكولف.

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