"ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"

هسبريس ـ محمد لديب

يستعد أصحاب محلات البقالة والمقاهي بجهة الدار البيضاء سطات للدخول في "عصيان" عن أداء فواتير الماء والكهرباء، بعد شروع شركة ليدك المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء وبعض المناطق المجاورة في تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الماء والتطهير الموجه إلى الاستعمال المهني، بقرار كتابي من مجلس المدينة الساهر على تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية.

وعبّر مسؤولون من غرفة التجارة والصناعة لجهة الدار البيضاء سطات وممثلو التجار وأرباب المقاهي عن استيائهم من الزيادات التي طالت أسعار الماء الصالح للشرب، والتي بلغت 9 دراهم للمتر المكعب، حيث انتقل سعره من 2.60 درهم إلى 11.60 درهما للمتر المكعب.

واعتبر المهنيون أن رفع أسعار فاتورة الماء بنسبة 360 في المائة دون حتى استشارتهم في الموضوع من لدن المكتب المسير لمجلس المدينة يعتبر استهتارا بمصالحهم المالية والاجتماعية.

وأكد مصدر من الشركة سالف الذكر المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء وبعض المناطق المجاورة أن قرار الزيادة في سعر المتر المكعب للماء الموجه إلى الاستعمال المهنا هو بمثابة تصحيح لطريقة الفوترة التي يتوصل بها المهنيون، الذين كانوا يستفيدون من فوترة الأشطر الاجتماعية الموجهة إلى الأسر.

وقال عبد الإله تاجموعتي، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إن قرار الزيادة اُتّخذ دون الرجوع إلى المهنيين؛ وهو ما تحاول الجهات المعنية تداركه في الوقت الحالي، عبر فتح باب الاستشارة البعدية مع ممثلي المهنيين".

وأضاف تاجموعتي: "لقد فوجئنا بهذه الزيادة، التي اتخذت في إطار قرار من مجلس المدينة؛ وهو ما دفع الغرفة إلى طلب اجتماع مع شركة "ليدك"، وقد جرى الاتفاق بعقد اجتماعات مع المهنيين".

من جهته، أكد علي بوتاكة، رئيس تنسيقية "ما مخلصينش" لتجار جهة الدار البيضاء سطات، أن قرار الزيادة الذي جرى تطبيقه على أسعار الماء والتطهير هو قرار مجحف في حق صغار التجار وأرباب المقاهي.

وأضاف بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن "الزيادات التي تم تطبيقها على المهنيين هي فوق طاقة تحمل المهنيين، ونحن نحمل مجلس المدينة المسؤولية كاملة، وسنشرع في حملة عصيان عن الأداء بداية شهر شتنبر المقبل، ولن نسدد فواتير "ليدك" إلى أن يتم التراجع عن هذه الزيادة".