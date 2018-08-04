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الرئيسية | جهات | "ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"

"ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"

"ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 04 غشت 2018 - 11:40

يستعد أصحاب محلات البقالة والمقاهي بجهة الدار البيضاء سطات للدخول في "عصيان" عن أداء فواتير الماء والكهرباء، بعد شروع شركة ليدك المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء وبعض المناطق المجاورة في تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الماء والتطهير الموجه إلى الاستعمال المهني، بقرار كتابي من مجلس المدينة الساهر على تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية.

وعبّر مسؤولون من غرفة التجارة والصناعة لجهة الدار البيضاء سطات وممثلو التجار وأرباب المقاهي عن استيائهم من الزيادات التي طالت أسعار الماء الصالح للشرب، والتي بلغت 9 دراهم للمتر المكعب، حيث انتقل سعره من 2.60 درهم إلى 11.60 درهما للمتر المكعب.

واعتبر المهنيون أن رفع أسعار فاتورة الماء بنسبة 360 في المائة دون حتى استشارتهم في الموضوع من لدن المكتب المسير لمجلس المدينة يعتبر استهتارا بمصالحهم المالية والاجتماعية.

وأكد مصدر من الشركة سالف الذكر المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء وبعض المناطق المجاورة أن قرار الزيادة في سعر المتر المكعب للماء الموجه إلى الاستعمال المهنا هو بمثابة تصحيح لطريقة الفوترة التي يتوصل بها المهنيون، الذين كانوا يستفيدون من فوترة الأشطر الاجتماعية الموجهة إلى الأسر.

وقال عبد الإله تاجموعتي، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إن قرار الزيادة اُتّخذ دون الرجوع إلى المهنيين؛ وهو ما تحاول الجهات المعنية تداركه في الوقت الحالي، عبر فتح باب الاستشارة البعدية مع ممثلي المهنيين".

وأضاف تاجموعتي: "لقد فوجئنا بهذه الزيادة، التي اتخذت في إطار قرار من مجلس المدينة؛ وهو ما دفع الغرفة إلى طلب اجتماع مع شركة "ليدك"، وقد جرى الاتفاق بعقد اجتماعات مع المهنيين".

من جهته، أكد علي بوتاكة، رئيس تنسيقية "ما مخلصينش" لتجار جهة الدار البيضاء سطات، أن قرار الزيادة الذي جرى تطبيقه على أسعار الماء والتطهير هو قرار مجحف في حق صغار التجار وأرباب المقاهي.

وأضاف بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن "الزيادات التي تم تطبيقها على المهنيين هي فوق طاقة تحمل المهنيين، ونحن نحمل مجلس المدينة المسؤولية كاملة، وسنشرع في حملة عصيان عن الأداء بداية شهر شتنبر المقبل، ولن نسدد فواتير "ليدك" إلى أن يتم التراجع عن هذه الزيادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - karim السبت 04 غشت 2018 - 12:10
هاد البلاد غادة الهاوية قهرونة بالزيادات واش متتفکروش فينا واش حنا يهود
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19
2 - استاذ التعليم السبت 04 غشت 2018 - 12:10
فنحن ايضا احسسنا بحرارة الزيادة كمواطن عادي في الدار البيضاء في هذا الشهر إذ شهدت الفواتير ارقاما لم نشهدها حتى في رمضان حيت يتزايد الإستهلاك فما بالك بالتجار !
ليديك الفرنسية تسعى لصب الزيت فوق النار خصوصا في هذه الضرفية وتسعى لتحفيز الساكنة للتظاهر ..
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11
3 - سعيد من الريف السبت 04 غشت 2018 - 12:11
12 درهما للمتر المكعب، بالنسبة لصاحب مقهى قد نجد التسعيرة مقبولة باعتبارهم يصلون إلى الشطر الثالث، أما أصحاب المحلات التجارية كالبقالة فهو لا يستعمل الماء إلا قليلا فكيف يعقل أن تتم فوترة الماء ب12 درهم للمتر المكعب
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7
4 - انشري يا عزيزتي السبت 04 غشت 2018 - 12:21
معلوم ماتخلصوش مالكم هبلتو هههه وماشي عصيان هدا حق من حقوق التاجر
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7
5 - Azzouzi السبت 04 غشت 2018 - 12:31
مزيانة على هاد أرباب المقاهي لي كيزيدو في الثمن بلا حسيب ولا رقيب كيربحو أموال طائلة بلا ضريبة بلا والو ما كاين أسعار مرجعية القهوة ب40 درهم ويزيد ليك معاها بزز ماء معدني صحة.
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8
6 - حسن السبت 04 غشت 2018 - 12:35
المشكل حتى لو قبل هؤلاء التجار بهده الزيادة ، فان المتضرر الوحيد منها هو المواطن و دلك برفع منتجات هده المحلات لتدارك الزيادة ، يعني زيد الما زيد الدقيق .
ادا اسندت الامور الى غير اهلها فانتضر الساعة ، الله يلطف بينا
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9
7 - البرنوصي السبت 04 غشت 2018 - 12:47
وكدلك نحن معاك ضد شركة ليدك مستعمر الاجنبي الذي اصبح يتمكن في مواطن بالزيادة في فواتير بدون حسيب و لا رقيب زيادات خيالية و الله حرام فين كنا او فين ولينا شكون لي غادي ادافع على المواطن المغلوب في امره مسؤولين هم ضدنا هم يدافعون عن المستعمر باش ماتخسر ليه الخاطر حتى حنا مامخلصينش فاتورة مقاطعوووووون.
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1
8 - maghribi libre السبت 04 غشت 2018 - 13:06
أحسن طريقة لردع تبذير الماء
القهاوي والمحلات التجارية وغسيل السيارات تيشطبو بالماء والله حشومة وعار هاداك الما يضيع بهاديك الطريقة والناس فالدواوير والمداشر ملقيش حتى مايشرب
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7
9 - IMMIGRE السبت 04 غشت 2018 - 13:07
les prix entre le Maroc et les Europe sont pareil Sauf Sauf les salaires, les infrastructures, et et...machallah 3ala bladna zidohoum zidohoum
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0
10 - mouktadi abderrazak السبت 04 غشت 2018 - 13:12
الكل متضرر من غلاء تسعيرة الاشطر التي تطبقها لديك على المواطنين تجار وسكان الدار البيضاء .انها الاستعمار الغير مباشر للشركات الفرنسية .الى متى سيبقى المسؤولون في هذا البلد يبيعون ذممهم ووطنهم من اجل المصااح الخاصة .
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