مجلس جهة الشرق يسقي غرس تعاونيات بالحدود

هسبريس من الرباط

في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس جهة الشرق بساكنة الشريط الحدودي، قامت آليات المجلس بسقي الأشجار المغروسة من طرف التعاونيات الفلاحية في هذا الشريط.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي للحد من آثار توقف التهريب المعيشي، الذي يروم تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية، والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية بالمنطقة.

وأعرب عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عن استعداد المجلس للعمل مع باقي الشركاء من أجل إنجاح هذه المشاريع، داعيا الساكنة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لتنمية المناطق الحدودية، لا سيما من خلال استغلال الإمكانيات الكبرى التي يوفرها القطاع الفلاحي (أراض خصبة ومخزون مهم من المياه الجوفية).

من جهتهم، عبر مجموعة من رؤساء الجمعيات المستفيدون من عملية السقي عن شكرهم للمجهودات التي تبذل لفائدة الفلاحين بالشريط الحدودي، وأكدوا أن آليات المجلس قامت بسقي الأشجار أكثر من 4 مرات.