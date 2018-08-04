نشطاء ينتقدون عمليات حفر آبار في بلفاع ماسة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

قالت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب - فرع دائرة بلفاع ماسة" إنها "تابعت باهتمام بالغ، وبكل تجرد وحياد، ملف حفر وتعميق الآبار الفلاحية بتراب الدائرة، الذي تشوبه العديد من الخروقات، ويسلك طرقا ملتوية للحفر".

وذكر الحقوقيون، في بيان توصلت به هسبريس، أنه يستغرب من "ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، التي تشوب تعامل السلطات مع الملف"، بالإضافة إلى "تضرر الفرشة المائية للإقليم وتأثيرها على مستقبل الساكنة".

كما عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابها من "عمل لجان المراقبة وخضوعها للوبيات الإكراه من ثلاثية المال والسلطة والسياسة".

ودعا فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بدائرة بلفاع ماسة الجهات المعنية إلى "التدخل العاجل، كل من موقعه، للعمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، ولا سيما مدير الحوض المائي بجهة سوس ماسة، بغية إيلاء الموضوع كل ما يستحق من أولوية واهتمام".

كما دعا الفرع الحقوقي ذاته شرطة الماء إلى "أداء المهمة المنوطة بها في إخضاع جميع الفلاحين، كبارا وصغارا، لقانون الماء ومقتضيات رخص حفر الآبار، ومن أجل الحفاظ على الملك العام المائي". فيما طالب عامل إقليم اشتوكة آيت باها بـ"فتح تحقيق معمق بهدف الحد من تراكمات الفساد المستشري في الإقليم - بخصوص الموضوع - حيث إن بعض أيادي دواليب السلطة المحلية بإنشادن متورطة حسب ما يتداول لدى أغلب الساكنة، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي" .

من جانب آخر، دعا الفرع الحقوقي ذاته إلى "إعادة النظر في طريقة اشتغال أسطول الحفر بالدائرة، من حيث عدد التراخيص وتحديد الملكيات وسجلات العمل وغير ذلك"، مع "ربط المسؤولية بالمحاسبة بالضرب بيد من حديد كل المتورطين، حتى وإن دعت الضرورة إلى ضخ دماء جديدة في دواليب السلطة المحلية".

وفي محاولة منها لمعرفة رأي وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة، ربطت جريدة هسبريس اتصالات هاتفية بمدير الوكالة، محمد الفسكاوي، كما أبلغناه عبر رسالة نصية قصيرة بهويتنا وموضوع الاتصال، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا.