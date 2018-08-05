"قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال

هسبريس من الرباط

نظمت حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، بمدينة وادي زم، لقاء تواصليا وتنظيميا مع الهيئة الاستشارية لجهة بني ملال خنيفرة؛ "وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها التشاورية مع أعضاء هيئاتها الاستشارية بكافة الربوع والجهات المغربية".

وذكر بيان توصلت به هسبريس أن "المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي للحركة، وعائشة العلوي، عضو الهيئة التأسيسية ومنسقة الهيئات الاستشارية، أشرفا على اللقاء بحضور عشرات الأطر والكفاءات من مختلف أقاليم الجهة (أبي الجعد، خنيفرة، بني ملال، الفقيه بنصالح، خريبكة، وادي زم، وقصبة تادلة ..)، وعدد من المستشارين والفعاليات الجمعوية والسياسية والقطاعات المهنية والإستراتيجية والحيوية، كالنقل والمقاولة والصحة والتعليم ومغاربة العالم والشغل".

وشكل هذا اللقاء، حسب البيان، "فرصة لمناقشة عدد من القضايا الآنية والمرحلية الملحة التي تهم كل أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، على ضوء خطاب العرش 19 الذي اعتبرته حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل توجيها واضحا لكل الفاعلين في الفضاء العمومي، من أجل تعزيز مقومات ميثاق اجتماعي جديد في إطار دينامية تحديد إمكانيات التطور والنهوض بالتمدرس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح الاختلالات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع بتفعيل الحوار الاجتماعي، وتنزيل اللاتمركز، وإطلاق مسيرة الاستثمار، وتصحيح اختلالات الإدارة".

وأشار البيان ذاته إلى أن "اللقاء شكّل مناسبة لاستحضار تطلعات وانتظارات ساكنة جهة بني ملال، التي تشهد إقصاء تاريخيا وأوضاعا مزرية على أكثر من صعيد"، مضيفا أن "أعضاء الهيئة الاستشارية استحضروا، بناء على التوجهات العامة للحركة، قياس مستوى التنمية والتقدم بالجهة، والذي لم يتعد قيمة ومستوى النمو المطلوب، رغم ما تزخر به الجهة من ثروة منجمية مهمة، وصناعة كيماوية وصناعة ميكانيكية وحديدية، وإنتاج الشمندر السكري، بالإضافة إلى الثروة المائية والمصنوعات النباتية، ومؤهلات طبيعية وقطاعات أخرى تهم السيراميك والفخار والخشب والجلد".

وأكّد المصدر ذاته أن "جل المداخلات أجمعت على ضرورة تقييم الثروة الإجمالية للجهة، وتحليل محدداتها، وإبراز التحديات الراهنة التي يتعين الوقوف عندها، واقتراح مقاربة اجتماعية جديدة تقطع مع المقاربة الأمنية وتضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية التي أصبحت تنتج الفقر والهدر المدرسي والاستبعاد الاجتماعي، من خلال حرمان أغلب سكان الجهة من البنيات التحتية والمرافق الأساسية كالتطبيب والتمدرس والشغل والطرق ومراكز الترفيه ودور الثقافة، وتشجيع اقتصاد الريع والنهب والفساد، وربط المحسوبية والزبونية في العديد من الأقاليم".

ومن إيجابيات هذا اللقاء، وفق ما ذكره البيان، "تمت دعوة كافة الفرقاء إلى المطالبة بجبر الضرر الجماعي والإنصاف المجالي، انطلاقا مما تشكله الجهوية من أفق إستراتيجي تنموي يجب أن يتماشى مع الحق في الثروة الجهوية، للحد من الفوارق الاجتماعية ومن عطالة الشباب ومن الأمية، وتمكين المواطنات والمواطنين بالداخل وبالخارج من المساهمة بكرامة واعتزاز في تنمية مستدامة للجهة".

وأعلنت الهيئة الاستشارية للحركة في بيانها "تشبثها بالهوية المغربية في إطار الثوابت الوطنية"، و"عزمها على النضال من أجل التغيير والإصلاح ومحاربة كل أشكال الفساد الاقتصادي وتخليق الحياة السياسية والإدارة"، و"تشجيع الأطر والكفاءات على الانخراط في الحياة الجمعوية والسياسية، والمساهمة في إنتاج نخب محلية وجهوية متشبعة بالمواطنة وبحقوق الإنسان وبقيم التسامح والعيش المشترك"، و"الاهتمام بأوضاع النساء والشباب".

ومن ضمن ما أعلنته الهيئة الاستشارية كذلك "تسطير برنامج نضالي ترافعي بأبعاده الحقوقية والسياسية المؤسساتية من أجل رفع الحيف عن ساكنة الجهة، من خلال مقاربة عادلة للملفات الاجتماعية"، و"تثمين كل تصورات ومقترحات الحركة وطنيا وجهويا، والترحيب بالالتحاقات الواسعة للنخب الذين التحقوا عن طواعية وبتلقائية من كل الأقاليم والجهات"، و"مواصلة مسيرة النضال من أجل مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة والمناصفة"، و"التضامن مع كل ضحايا الحركات الاجتماعية، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفياتها"، و"الاعتزاز بالتاريخ الكفاحي والنضالي للمنطقة".