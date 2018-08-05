أشغال سوق الجملة توشك على الانتهاء بالبيضاء

هسبريس- عبد الإله شبل

أوشكت الإصلاحات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة على نهايتها، بعدما أشرفت عليها شركة "الدار البيضاء للخدمات"، ما سيجعله بناية مؤهلة تستجيب لطموحات وتطلعات التجار.

وحسب ما أكده مصدر مسؤول في المجلس الجماعي للدار البيضاء فإن الإصلاحات صارت في نهايتها، ما سيجعل أكبر سوق في المملكة، والمعروف بـ"مارشي كريو"، أكثر تجاوبا مع متطلبات التجار والعاملين فيه.

وأقدمت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" على الإشراف على صفقة إصلاح سوق الجملة للخضر والفواكه، التي قدرت قيمتها بما يزيد عن 16 مليون درهم؛ وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات، إلى هذا المرفق، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها، كما دخل في نقاش مع عدد من التجار حول المشاكل التي تعترضهم رغم المحاولات التي قام بها مسيرو السوق لمنع اقترابهم من المسؤول الأول بالجهة.

وأكد عدد من التجار، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غياب البنية التحتية والمعدات وعدم إصلاح السوق عوامل تسببت في تقليل عائداته المالية، في حين أن الوضع يزداد سوءا في فصل الشتاء.

ولفت بعض المهنيين إلى أن الإصلاحات التي يعرفها السوق وجب أن تركز على بنيته التحتية، خاصة أنه لم يعرف أي عملية إصلاح منذ سنوات، في وقت يدر أموالا طائلة تستلزم إصلاحات سنوية.

وعبر هؤلاء التجار عن أملهم في أن تكون هذه الإصلاحات مجدية، تفاديا لما وصفوها بـ"الكوارث" التي تقع داخل السوق، خاصة في فصل الشتاء، "إذ يصير الوضع كارثيا بسبب الوحل وانسداد مجاري الصرف الصحي".

معلوم أن سوق الجملة للخضر والفواكه يدر على مجلس مدينة الدار البيضاء ميزانية ضخمة، تقدر بما يناهز 15 مليار سنتيم سنويا؛ وهو ما يتطلب أن ترقى بنياته إلى المستوى المطلوب.