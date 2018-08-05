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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس حارا إلى محليا جد حار، مع هبوب رياح الشركي فوق السهول الداخلية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الاقاليم الجنوبية ، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل و الصباح، مصحوبة بكثل ضبابية محلية قرب السواحل.
ومن المرتقب ظهور خلايا غير مستقرة مع نزول زخات رعدية محليا معتدلة بمرتفعات الأطلس المتوسط والاطلس الصغير والجنوب الشرقي للمملكة و شرق الأقاليم الجنوبية ومن المحتمل الأطلس المتوسط والسهول وغرب الأطلس، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما في باقي المناطق، مع احتمال تناثر حبات رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل الأطلسية، وما بين 25 و30رجة بالسايس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي مناطق البلاد.
وستتأرجح الحرارة العليا مابين 25 و30 درجة فوق السواحل ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، وما بين 31 و36 درجة بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والريف وغرب الأقاليم الصحراوية، وما بين 37 و42 درجة بملوية والسايس واللوكوس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و46 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان شمال كاب بارباس، وهائجا بالجنوب.