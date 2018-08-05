اختلال بالملايين ضمن صفقة عمومية في فم الحصن

هسبريس - محمد الراجي

في خضمّ الانتقادات المتتالية التي يوجهها الملك إلى المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام، وتشديده على ربْط المسؤولية بالمحاسبة، يستمر بعض رؤساء المجالس المنتخبة في تبذير المال العام، وارتكاب خروقات يجرمها القانون في إبرام الصفقات العمومية.

جماعة فم الحصن بإقليم طاطا واحدة من الجماعات التي عرفت في الآونة الأخيرة تسجيل جملة من الخروقات في تدبير الصفقات العمومية، نجم عنها ضياع مبالغ مالية مهمّة من صندوق المجلس الجماعي، وصلتْ في صفقة واحدة إلى أكثر من 200 مليون سنتيم.

التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول مراقبة تسيير جماعة فم الحصن بإقليم طاطا كشف أنّ صفقة تجديد شبكة الإنارة العمومية بمركز الجماعة وحدها، والتي رُصد لها غلاف مالي قيمته 4.829.376 درهما، شابتها خروقات مالية وصلت قيمتها إلى ما يناهز 200 مليون سنتيم.

وتمثلت أهمّ الخروقات التي شابت صفقة تجديد شبكة الإنارة العمومية بجماعة فم الحصن، رقم 2014/107، والتي جرت المصادقة عليها يوم 18 شتنبر 2014، وهي ثمرة شراكة أبرمت بين المجالس الجماعي ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية، في عدم الوفاء بما ينص عليه دفتر التحملات المنظم للصفقة، بخصوص جودة الأعمدة والمصابيح الكهربائية.

وحسب ما ورد في مذكرة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، رقم 2018/032، فإنّ المعاينة التي قام بها قضاة المجلس بيّنت أنّ الأعمدة المثبتة، والتي يجب أن تكون مقاوِمة للصدأ (Galvanisés)، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، لا تتوفر على عناصر الجودة الضرورية لمثل هذه التجهيزات.

وحسب ما جاء في المذكرة ذاتها فإنّ الصفقة عرفت تضخيما في ثمن أعمدة الإنارة، إذ إنّ الثمن الإجمالي للعمود بكل ملحقاته بلغ حسب الصفقة مبلغ 35.700 درهم، بينما الثمن الاعتيادي حسب بعض الصفقات المماثلة في جماعات أخرى يتراوح ما بين 25.000 و30.000 درهم للعمود الواحد.

الاختلال الثاني الذي شاب الصفقة، حسب ما سجّله قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، تمثل في واجهة تزيين الأعمدة الكهربائية المثبتة بالألمنيوم، إذ كشف تقرير المجلس أنّ الواجهة التي تم تثبيتها لـ87 عمودا لم يتم تصنيعها من الألمنيوم، كما حُدد في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.

وأكد التقرير أنّ واجهة الزينة المثبتة على الأعمدة الكهربائية، والتي يصل طولها إلى متر واحد، بقيمة 9.700 درهم للواحدة، دون احتساب الرسوم، أي ما يعادل مبلغ 1.012.680 درهما في المجموع، لا يتناسب ثمنها وشكلَها البسيط، إذ لا تشكل أي زينة، بل فقط دعامة مثبتة برأس العمود لتركيب المصابيح، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها.

وبخصوص مصابيح الإنارة، كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة خروقات جسيمة حول قيمة الصفقة، إذ عمدت المقاوَلة المتعاقد معها إلى تغيير المصابيح المتعاقَد بشأنها بأخرى رخيصة وبجودة منخفضة، إذ إن المقاول استعان بمصابيح من نوع "ITALO3"، المصنعة في إيطاليا، بينما مكتب الدراسات نص على مصابيح "S.E.I".

المثير في صفقة المصابيح هذه، وفق الوثيقة ذاتها، هو أنّ سعْر المصباح الواحد حُدّد في 14.000 درهم، دون احتساب الرسوم، في حين أنّ ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8.330 درهما، دون احتساب الرسوم، وهو ما يعني زيادة تقدر بأكثر من 5.600 درهم عن كل مصباح.

وأفادت مصادر من فم الحصن بأنّ المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة استدعى، أمس الجمعة، رئيس جماعة فم الحصن، ونائبه، للاستماع إليهما.