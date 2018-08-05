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الرئيسية | جهات | مجلس "جهة طنجة" يسلّم شاحنات صهاريج مائية

مجلس "جهة طنجة" يسلّم شاحنات صهاريج مائية

مجلس "جهة طنجة" يسلّم شاحنات صهاريج مائية
هسبريس من الرباط
الأحد 05 غشت 2018 - 00:15

أشرف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، وأعضاء مجلس الجهة من إقليم شفشاون، بمقر وكالة تنفيذ المشاريع بالشاون، على عملية تسليم شاحنات صهاريج مائية لفائدة مجلس إقليم شفشاون، في إطار تنفيذ التزامات مجلس الجهة في شقها المتعلق بتخفيف معاناة الساكنة نتيجة ندرة الماء الشروب.

كما ترأس رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق وأعضاء مجلس الجهة عن هذه العمالة، مراسيم تسليم شاحنة صهاريج مائية خصصها مجلس الجهة لفائدة مجلس عمالة المضيق الفنيدق، في إطار تنفيذ التزامات مجلس الجهة بتخفيف معاناة ساكنة بعض دواوير بليونش من ندرة المياه الصالحة للشرب، في انتظار إيجاد حل جذري للمشكل بالتعاون مع "شركة أمانديس".

تجدر الإشارة إلى أن سعة كل شاحنة تقدر بـ 8000 لتر، وهي مهيأة لتوفير الماء الصالح للشرب، إلى جانب المساهمة في إنجاز الطرق غير المعبدة وإطفاء الحرائق لكونها مجهزة بآلات ضخ لتسهيل عملية إفراغ وملء صهاريجها.

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