مئات الحجاج يغادرون العيون نحو الديار المقدسة

هسبريس - و.م.ع

بلغ عدد الحجاج المتوجهين الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج بجهة العيون الساقية الحمراء حوالي 265 شخصا، من ضمنهم 121 حاجة، الى جانب 5 مؤطرين.

ويتوزع هؤلاء الحجاج حسب الأقاليم الى 194 حاجة وحاجا بالعيون و 29 حاجة وحاجا بالسمارة، و27 حاجة وحاجا ببوجدور، و 15 حاجة وحاجا بطرفاية .

وبهذه المناسبة نظم، بقصر المؤتمرات بالعيون، حفل استقبال على شرف حجاج إقليم العيون المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، والبالغ عددهم هذه السنة 194 حاجا وحاجة.

وهنأ والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، يحظيه بوشعاب، الحجاج الذين سيؤدون هذه السنة مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، بمن الله عليهم وكرمه، مبرزا دلالات الحج والمغزى من زيارة الأماكن المقدسة.

وذكر يحظيه بالعناية التي ما فتئ يوليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس للحجاج من خلال تأكيده على ضرورة توفير الظروف الملائمة لهم، وتسهيل مختلف الإجراءات لفائدتهم، والوقوف إلى جانبهم طيلة فترة الحج، ومرافقتهم من قبل العلماء والوعاظ لتوعيتهم وإرشادهم، مع تسخير طاقم طبي يسهر على صحتهم.

وحثهم المسؤول على التحلي بالصبر والأخلاق الفاضلة وضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه المس بقدسية هذه الفريضة، والالتزام بالتعليمات والنصائح التي قدمت لهم خلال الدورات التكوينية التي تلقوها حول مناسك وشعائر الحج، داعيا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم ويمثلونه أحسن تمثيل، وأن يتوجوا الى الله، في تلك البقاع الطاهرة، بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين ولولي العهد الأمير مولاي الحسن، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

من جهته، دعا محمد الشامي، عضو المجلس العلمي المحلي بالعيون، الحجاج إلى الحرص على اغتنام ثواب العبادة والطاعة، وأن يكونوا في تلك البقاع الطاهرة في منتهى الخشوع والتواضع والاستغفار والآداب والوقار، والاشتغال بالذكر والعبادة وتلاوة القرآن.