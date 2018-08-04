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الرئيسية | جهات | الحرارة تلامس 45 درجة في مناطق من المملكة

الحرارة تلامس 45 درجة في مناطق من المملكة

الحرارة تلامس 45 درجة في مناطق من المملكة
هسبريس من الرباط
السبت 04 غشت 2018 - 20:10

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مصحوبة بـ"رياح الشركي" مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح، يومي الأحد والاثنين، ما بين 43 و45 درجة في كل من طاطا وآسا الزاك والسمارة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وسطات.

كما ستصل الحرارة إلى ما بين 39 و42 درجة بالعرائش ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وبنسليمان وبرشيد وسيدي ينور واليوسفية والرحامنة ومراكش وتارودانت والفقية بنصالح وزاكورة والرشيدية والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال.

وتتوقع المديرية كذلك زخات رعدية محليا قوية، اليوم السبت حتى منتصف الليل، بكل من الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وتنغير وتازة وبولمان وتيزنيت وورزازات وآسا الزاك وإفران وخنيفرة وبني ملال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - master السبت 04 غشت 2018 - 20:21
الله المستعان لي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها.انصح اخواني القراء بكثرة شرب الماء والابتعاد ما امكن عن المكيفات
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25
2 - جهان السبت 04 غشت 2018 - 20:23
الحمدالله اللي جات من عندالله مرحبا بيها متجيش غي من عند العبد

الله يرحنما ويلطف بينا
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21
3 - الفرفارة السبت 04 غشت 2018 - 20:25
الله يكون في عون المُسِنِّين والعجائز ،فهم أكثر المتظررين من موجة الحرارة
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18
4 - حاميدو السبت 04 غشت 2018 - 20:27
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون....اللهم ارحم ضعفنا ولا تكلفنا ما لا نطيق.
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18
5 - امجوض السبت 04 غشت 2018 - 20:33
اللهم ارحمنا واللطف بينا واغفر لنا
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