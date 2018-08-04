24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- شوارع وأحياء "مدينة الزهور" تغرق في النفايات
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
- "ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"
المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)
- الحقاوي: الملك يثق في "البيجيدي" .. والشبهة تلفّ احتجاجات في البلاد - (114)
- السلطات المغربية تسهّل التحاق عشرات الصحراويين بتنظيم البوليساريو - (90)
- المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين - (83)
- نشطاء أمازيغ يطلقون "حملة تيفيناغ" على مواقع التواصل الاجتماعي - (75)
- أوروبا تستجيب للمغرب بتقديم ملايين اليُوروهات لوقف "الحريك" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحرارة تلامس 45 درجة في مناطق من المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مصحوبة بـ"رياح الشركي" مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح، يومي الأحد والاثنين، ما بين 43 و45 درجة في كل من طاطا وآسا الزاك والسمارة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وسطات.
كما ستصل الحرارة إلى ما بين 39 و42 درجة بالعرائش ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وبنسليمان وبرشيد وسيدي ينور واليوسفية والرحامنة ومراكش وتارودانت والفقية بنصالح وزاكورة والرشيدية والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال.
وتتوقع المديرية كذلك زخات رعدية محليا قوية، اليوم السبت حتى منتصف الليل، بكل من الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وتنغير وتازة وبولمان وتيزنيت وورزازات وآسا الزاك وإفران وخنيفرة وبني ملال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الله يرحنما ويلطف بينا