الحرارة تلامس 45 درجة في مناطق من المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مصحوبة بـ"رياح الشركي" مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح، يومي الأحد والاثنين، ما بين 43 و45 درجة في كل من طاطا وآسا الزاك والسمارة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وسطات.

كما ستصل الحرارة إلى ما بين 39 و42 درجة بالعرائش ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وبنسليمان وبرشيد وسيدي ينور واليوسفية والرحامنة ومراكش وتارودانت والفقية بنصالح وزاكورة والرشيدية والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال.

وتتوقع المديرية كذلك زخات رعدية محليا قوية، اليوم السبت حتى منتصف الليل، بكل من الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وتنغير وتازة وبولمان وتيزنيت وورزازات وآسا الزاك وإفران وخنيفرة وبني ملال.