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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار فوق السهول الداخلية والجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الاقاليم الجنوبية، مع ظهور خلايا غير مستقرة بمرتفعات الأطلس ومناطقهم المجاورة وبالجنوب الشرقي للمملكة مع نزول زخات رعدية محلية.
فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب عموما بباقي المناطق، وتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح مصحوبة أحيانا بكثل ضبابية محلية قرب السواحل.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل الأطلسية، وما بين 25 و30رجة بالسايس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي مناطق البلاد.
وستتأرجح الحرارة العليا مابين 25 و30 درجة فوق السواحل ومرتفعات الأطلس، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 37 و42 درجة بملوية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و45 درجة بداخل منطقة الغرب، وبأقصى جنوب شرق البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسية.