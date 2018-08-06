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كُتّاب وآراء
مؤسسات تعليمية تتزين لاستقبال الدراسة بوزان
تعرف فضاءات المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أشغال تأهيل وصيانة مختلف المرافق على الصعيد الإقليمي، في إطار التأهيل المندمج الذي شرعت في تفعيله استعدادا للموسم الدراسي الجديد.
ويهدف النشاط المذكور، بحسب الجهة المنظمة، إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة العمومية من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات المؤسسات التربوية، وهي العملية التي تروم صيانة فضاءات المؤسسات التعليمية، وساحاتها وملاعبها الرياضية وحدائقها، وتنقيتها وتزيينها، وطلاء جدرانها، لتوفير الشروط الملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح يكون له أثر ملموس على تحصيل التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم وإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
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