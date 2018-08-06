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مؤسسات تعليمية تتزين لاستقبال الدراسة بوزان

مؤسسات تعليمية تتزين لاستقبال الدراسة بوزان
هسبريس من وزان
الاثنين 06 غشت 2018 - 09:15

تعرف فضاءات المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أشغال تأهيل وصيانة مختلف المرافق على الصعيد الإقليمي، في إطار التأهيل المندمج الذي شرعت في تفعيله استعدادا للموسم الدراسي الجديد.

ويهدف النشاط المذكور، بحسب الجهة المنظمة، إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة العمومية من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات المؤسسات التربوية، وهي العملية التي تروم صيانة فضاءات المؤسسات التعليمية، وساحاتها وملاعبها الرياضية وحدائقها، وتنقيتها وتزيينها، وطلاء جدرانها، لتوفير الشروط الملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح يكون له أثر ملموس على تحصيل التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم وإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - kamal الاثنين 06 غشت 2018 - 10:16
المزوق من بارة شنوخبارك من الداخل
تحية السيد المدير فقط .
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