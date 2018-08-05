منتخبون يرفضون استغلال مقر ولاية جهة البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

أثار استقبال عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، رفقة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، محمد نجيب عمور، وفدا عن شبيبة حزب العدالة والتنمية بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، غضبا في صفوف عدد من المنتخبين.

وأكدت مصادر جماعية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عمدة العاصمة الاقتصادية، في سابقة من نوعها، استقبل وفدا من شبيبة حزبه التي تنظم ملتقاها الوطني بالمدينة داخل مقر الولاية، وبالتحديد في القاعة المخصصة للضيوف.

واستغرب عدد من المنتخبين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إقدام عمدة الدار البيضاء على عقد لقاء مطول مع أعضاء الشبيبة وعدد من القيادات المنتمية لحزب العدالة والتنمية داخل مقر ولاية الجهة المفروض فيها الحياد.

ورفض بعض المنتخبين هذه الخطوة من طرف عمدة المدينة، واعتبروا الأمر "عملا حزبيا لا يدخل في اختصاصات الجماعة"، مستنكرين في الوقت نفسه "تسخير ممتلكات الجماعة لأغراض حزبية وسياسية ضيقة".

كما استغرب هؤلاء كون السلطات الولائية، بقيادة الوالي عبد الكبير زاهود، لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر؛ الشيء الذي يضعها في موقف محرج ويسائل حيادها ووقوفها على المسافة نفسها من باقي الفاعلين السياسيين.

وسبق لمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن شهد اعتصاما لأعضاء حزب العدالة والتنمية، خلال "المعركة" التي قادها المستشارون الجماعيون من أجل تشكيل النسخة الثانية من المكتب المسير لمجلس محمد ساجد.

جدير بالذكر أن عمدة الدار البيضاء استغل ملتقى شبيبة حزبه ليشيد بمجلسه وتجربته على رأس أكبر مدن المملكة، معتبرا أن المدينة تنافس كبريات المدن بالقارة الإفريقية، في الوقت الذي وصف عدد من المنتخبين هذه المشاريع بالمتعثرة، وبكونها انطلقت بعد التوقيع على اتفاقيات أمام ملك البلاد، قبيل رئاسة "البيجيدي" للمجلس الجماعي.