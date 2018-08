دبي تغري المقيمين والزوار بإطلاق عروض ترويجية

هسبريس من الرباط

أضحى بإمكان الزوار والمقيمين بدبي قضاء فصل الصيف أكثر روعة مع إطلاق العديد من العروض الترويجية التي تتيح إمكانية توفير المال وإنفاقه بذكاء في العديد من المرافق والوجهات المميزة في دبي، وذلك عبر تنزيل أحدث التطبيقات المجانية للهواتف الذكية والاشتراك في أحدث "برامج خصومات المتعاملين–بطاقات الولاء"، من دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

وتوفر التطبيقات الذكية وبرامج خصومات المتعاملين عروضاً وصفقات مميزة تشمل خصومات عائلية لدى سلسلة من المطاعم المناسبة للعائلات، وفي العديد من أماكن الجذب السياحي والوجهات المخصصة للأنشطة المليئة بالإثارة والمتعة.

وتقدم ثلاثة من أكبر الأسماء في قطاعات التجزئة والفنادق والترفيه والسياحة في دبي عروضاً جديدة تسعد الزوار والمقيمين في المدينة، وتمكنهم من توفير المال في العديد من المرافق والوجهات المميزة في دبي.

وكانت "مِراس" (Meraas)، الشركة المطورة للعديد من أماكن الجذب الأكثر شعبية في دبي، بما فيها "سيتي ووك" (City Walk)، والشاطئ "ذا بيتش" (The Beach)، و"بوكس بارك" (Boxpark)، و"ذا أوتليت فيليدج"(The Outlet Village)، و"السيف" (Al Seef)، و"لامير (La Mer)، قد أعلنت عن إطلاق تطبيقها الجديد "صن سيشونال" (SunSational) لمستخدمي الهواتف الذكية.

أما الضيوف المواظبون على زيارة مجموعة العقارات والفنادق والوجهات السياحية التابعة لإعمار في جميع أنحاء دبي، فبإمكانهم الاستفادة من باقة من العروض عند حصولهم على بطاقة "يو" (U) الجديدة من إعمار.

وتتيح شركة الفنادق العالمية جميرا لكل مَنْ يقوم بتنزيل تطبيقها الجديد (isme by Jumeriah) خصومات كبيرة في منتجعاتها الصحية ومطاعمها وأماكن الجذب العائلية فيها وفنادقها في أنحاء الإمارة.

ويتميز تطبيق سيشونال" (SunSational)، وفق بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، بسهولة الاستخدام، ويمكن تنزيله من متجر "غوغل بلاي" (Google Play) و"آي تونز" (iTunes)، ويتألف التطبيق من 5 أقسام هي: اللعب، والاسترخاء، وتناول الطعام، والتسوّق، والخدمات، ويمكن للمستخدمين الاستفادة القصوى من الصفقات التي يريدونها في المواقع التي تناسبهم.

ويتضمن تطبيق سيشونال" (SunSational) أكثر من 200 عرض يتنوع ما بين الخصومات على الأطباق المفضّلة للمستخدمين في الكثير من المطاعم المميزة، والصفقات على أنشطة الهواء الطلق وصالات الألعاب الرياضية، والخصومات على الفواتير عند التسوّق في بعض أكبر العلامات التجارية.

وبإمكان زوّار الشاطئ "ذا بيتش" (The Beach) في مساكن شاطئ جميرا (JBR)، الاستمتاع بخصم 20 % في المطعم الأمريكي الجنوبي "بوكو لوكو" (Poco Loco)، والموقع الياباني "سوشي أرت" (Sushi Art)، ومطعم ومقهى "ذا براس" (The Brass)، كما تتوفر أيضًا عروض "اشترِ وجبة طعام واحصل على الثانية مجانًا" في مقهى ريال مدريد (Real Madrid Café) وفي المطعم الإماراتي "سيفن ساندز" (Seven Sands)، إضافة إلى العديد من العروض الأخرى في المطاعم المنتشرة على واجهة شاطئ البحر.

ويمكن لزوّار السيف" (Al Seef)، وهو أحدث مشروع تطوير لمِراس (Meraas) في خور دبي، الاستمتاع بـخصم 30% عند حجز مقعد لهم في رحلة العشاء الشهيرة في "باتو دبي" (Bateaux Dubai)، وبخصم 25% عند تناول الطعام في المطعم العربي الشعبي "المنجل إكسبرس" (Al Mangal Express)، وبخصم 20% على عطورات مختارة من "جوفوي رير بيرفيومز" (Jovoy Rare Perfumes).

ويوفر "سيتي ووك" (City Walk) صفقات كبيرة لعشاق الموضة، بما فيها خصم بنسبة 20% في متجر "سيفن فور أول ماينكايند" (For All Mankind 7) وفي "شانتيل باريس" (Chantelle Paris)، بالإضافة إلى خصم مذهل بنسبة 55% على ماركة الموضة الإيطالية "آناريتا إن" (AnnaRita N) وخصم 20% في مطعم "غالفن" (Galvin) الأوروبي الراقي.

هناك 10 صفقات يمكن الاستفادة منها في "بوكس بارك" (Box Park)، بما فيها خصم 15% على منتجات محددة في متجر "تومز" (Toms) للأحذية، مع خصم 20% في مطعم "بيغ شيفز" (Big Chefs) العالمي، وفي المقهى الفرنسي الأوروبي "لو تريزور" (Le Tresor).

كما يمكن لمحبي التوفير في "ذا أوتليت فيليدج" (The Outlet Village) أن يستمتعوا بصفقات تتضمن عرض "اثنين بسعر واحد" على إطارات النظارات في الجابر للبصريات (Al Jaber Optical)، وخصومات تصل إلى 20% في متجر "بانانا ريبوبلك" (Banana Republic)، و25% في متجر "غاب فاكتوري" (Gap Factory)، و15% في متجر "ماماز آند باباز" (Mamas & Papas)، وـ15% في "أوبريشن فلافل" (Operation Falafel).

وتتوفر لدى "لامير" (La Mer)، الوجهة الشاطئية الأحدث في دبي، 56 صفقة مذهلة تتضمن ميزة "اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً" في مطعم البرغر الصاخب (Bareburger)، وخصومات تبلغ 30% على زوج جديد من النظارات في متجر "آي سي" (iSea)، و30% على استئجار أسرَّة البحر في نسيم البحر "سي بريز" (Sea Breeze)، و15% على ملابس السباحة في متجر "شاي مارشين" (shayMARTIAN)، و20% في مطعم "ولاونج ستارز إن بارز" (Stars N Bars).

وتتيح بطاقة (U) من إعمار (Emaar) للمستخدمين جمع نقاط، والاستفادة من خصومات كبيرة، وترقيات عبر المستويات الأربعة المختلفة للعضوية من الأسود إلى الفضي والذهبي، وأخيراً البلاتينيوم، وذلك كلما زاد إنفاقهم أو استخدموا بطاقاتهم.

ويحصل الأعضاء على نقطة (U) واحدة لكل درهم إماراتي ينفقونه على أي إقامة، أو تناول طعام، أو تجربة في السبا في أحد مرافق جميرا. عشر نقاط (U) تعادل درهماً إماراتياً واحداً عندما يستخدم الأعضاء نقاطهم للدفع مقابل الخبرات.

وتزداد المزايا بالنسبة لحاملي البطاقات كلما قاموا بترقية بطاقتهم. وتشمل توفير يصل إلى 30%، عند تناول الطعام في مطاعم مختارة من مرافق إعمار، وخدمات نقل مجانية من الفندق والمطار، وتذاكر مخفّضة لأوبرا دبي للأعضاء حاملي البطاقة البلاتينيوم.

كما يتاح لأصحاب العضوية الذهبية الاستمتاع بخصم 25% على تجارب تناول الطعام، و10% توفير على الإقامات الفندقية، وإفطارات بوفيه مجانية، وترقية غرف.

ويحصل الأعضاء أصحاب البطاقات الفضية على خصم 20% عند تناولهم الطعام، و10% على الإقامات الفندقية، وتسجيل الخروج المتأخر من الفندق (late-check-out) حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، بينما يمكن لحاملي البطاقات السوداء أن يستمتعوا بخصم 10% على فاتورتهم في مطاعم مختارة و10% على الإقامات الفندقية.

أما بالنسبة للمطاعم التي يمكن للأعضاء تحصيل وإنفاق النقاط فيها، إضافة للحصول على الخصومات، تتضمن موقع تناول الطعام العالمي "مونتيز" (Monty’s) في "مونتغمري العنوان" (Montgomerie Address)، ومطعم "ثيبتارا" (Thiptara) التايلاندي في فندق القصر، والمطعم الإيطالي "أرماني/أمال" (Armani/Amal) في فندق أرماني، و"إيوبوس لاونج" (Ippos Lounge) في نادي دبي للبولو والفروسية.

تطبيق (isme) من جميرا (Jumeriah) يتوفر في متجر غوغل بلاي (Google Play) وأي تونز (iTunes). ويمكن للراغبين القيام بتنزيل التطبيق، والتسجيل بتفاصيل الاتصال الخاص بهم، واختيار أفضل العروض والصفقات.

أما بالنسبة للعروض المقدمة للأعضاء الجدد فتتضمن 10% من مجموعة علاجات سبا جميرا الشهيرة، وإقامات فندقية، وخيارات لتناول الطعام، إضافة إلى خصم 15% لدخول "حديقة وايلد وادي للألعاب المائية" (Wild Wadi Waterpark) للشخص الواحد (حامل البطاقة) وحتى أربعة ضيوف.

وبالنسبة لصفقات تناول الطعام فتشمل عرض "اثنين بسعر واحد" على شاي بعد الظهر الحائز على جوائز في صالة السلطان (Sultan’s Lounge) في فندق "جميرا زعبيل سراي" (Jumeirah Zabeel Sara)، وصفقات غداء "اثنين بسعر واحد" في مطعم "أربوريتم" (Arboretum) في فندق جميرا القصر (Jumeirah Al Qasr)، بينما يمكن لأربعة أشخاص الاستمتاع بقائمة غداء بسعر غداء لثلاثة أشخاص في مطعم خيمة البحر (Khaymat Al Bahar) في فندق جميرا القصر (Jumeirah Al Qasr).

وستكون العروض في تطبيق (isme) من جميرا (Jumeriah) مفتوحة للجميع، على الرغم من أن المستخدمين لديهم خيار دفع رسوم سنوية كي يصبحوا من أعضاء النخبة الذين يتمتعون بميزات خاصة وخصومات أكبر. وكمكافأة، يمكن لأعضاء "جميرا سيروس (Jumeirah Sirus) أيضاً جمع النقاط في كل مرة يستخدمون فيها تطبيق (isme) من جميرا (Jumeriah).

ومع هذه العروض المجانية الرائعة المتوفرة للجميع، فلن يكون هناك وقت أفضل لاستكشاف بعض الوجهات والمرافق الأكثر تميزاً في دبي، وتوفير المال والاستمتاع بالأجواء الصيفية في إمارة دبي.