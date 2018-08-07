نشرة خاصة: طقس حار وزخات رعدية بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا مع تسجيل زخات رعدية محليا قوية في عدة مناطق من المملكة.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، بأن درجات حرارة قصوى تتأرجح ما بين 40 و44 درجة مائوية من المرتقب أن تسجل بكل من طنجة-أصيلة ومكناس وتاوريرت وفاس والحاجب وتاونات وجرسيف ومولاي يعقوب والسمارة وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة والصويرة واليوسفية ومراكش وشيشاوة وطاطا وتارودانت وآسا الزاك والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وبني ملال ووزان والخميسات والعرائش والقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تسجل درجات حرارة بين 35 و40 درجة مائوية بإقليمي الناظور وإفران.

وأشارت المديرية إلى أن زخات رعدية قوية محليا، مصحوبة برياح قوية مع خطر البرد ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وخريبكة وزاكورة وورزازات وتنغير وشيشاوة وطاطا وتارودانت من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء من اليوم نفسه.