سلطات دار بوعزة تمنع قافلة طبية بدوار بنعبيد

هسبريس من الدار البيضاء

منعت السلطات بباشوية دار بوعزة، التابعة لعمالة إقليم النواصر، نهاية الأسبوع الماضي، إحدى الجمعيات من تنظيم قافلة طبية لفائدة ساكنة دوار بنعبيد التي تعاني من الهشاشة والفقر.

وكشف رئيس جمعية الإشعاع المهني للتنمية، بوشعيب الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن باشا جماعة دار بوعزة، أقدم على منع القافلة التي كان دوار بنعبيد سيحتضنها يومي السبت والأحد الماضيين، عبر تعليمات شفوية بواسطة أعوان السلطة ليلة الجمعة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الجمعية "قامت بمختلف الإجراءات القانونية، إلا أن السلطات قامت بمنعنا بدعوى أن القافلة الطبية تتزامن مع انطلاق فعاليات موسم للتبوريدة بالمنطقة، بالتالي عدم القدرة على مراقبة المهرجان وكذا القافلة".

واستغربت جمعية الإشعاع المهني للتنمية خطوة باشا دار بوعزة، خاصة أنها دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة، مؤكدة أن هناك "أياد خفية تقف وراء هذا المنع غير المفهوم".

وكان من المنتظر، بحسب المنظمين، أن يستفيد من هذه القافلة الطبية حوالي 400 شخص، بتأطير من طرف مجموعة من الأطباء من الطب العام وطب الأسنان، مع توزيع أدوية ونظارات بالمجان.