زخات مطرية تخفف قساوة الجو في مدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

عرفت مدينة مراكش، التي تعيش موجة حرارة ترتفع إلى 44 درجة، هطول أمطار عاصفية أدت إلى تلطيف جو "عاصمة النخيل" التي عاشت، خلال الأيام الماضية، حالة جوية متقلبة ميزتها عواصف رملية يومية.

واستقبل سكان "عاصمة البهجة" هذه الأمطار بكثير من الارتياح، خصوصا أن المدينة شهدت موجة حرارة مرفوقة بعواصف رملية.

وكانت رياح قوية، مصحوبة بزوابع رملية و"الشركي"، ضربت مدينة مراكش منذ يوم السبت الماضي، ما اضطر أهل الحاضرة إلى الاحتماء بمنازلهم.

وعرفت المدينة توقفا شبه تام لعملية السير والجولان، واختفاء الباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة من الأحياء والساحات والفضاءات العامة.

كما تسببت العاصفةفي اقتلاع مجموعة من الأشجار وتطاير بعض اللاقطات الهوائية، وانقطاع التيار الكهربائي بمجموعة من التجمعات السكنية لزمن قصير.