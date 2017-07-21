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الرئيسية | جهات | سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية ضد هدم مسجد

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية ضد هدم مسجد

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية ضد هدم مسجد
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:05

أصدرت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى بإنزكان، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع وقفة احتجاج كانت مجموعة من الجمعيات المدنية تعتزم تنظيمها أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.

وقد عللت السلطات قرار المنع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بكون "تنظيم الوقفة يخالف القوانين التي تضبط تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، خصوصا الظهير الشريف بمثابة قانون لتنظيم مجال الحريات العامة"، كما أن "تنظيم هذه الوقفة من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العامّين".

وكانت كل من جمعية الوحدة للتجار والمهنيين بالسوق القديم للمتلاشيات وجمعية التضامن للصناعة التقليدية بالسوق القديم للمتلاشيات وفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالسوق القديم للمتلاشيات بإنزكان قد دعت، ضمن بيان توصلت به هسبريس، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنزكان، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على هدم المسجد الموجود بالسوق القديم للمتلاشيات، والذي "عمّر أزيد من 40 سنة، وبمباركة من مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية"، بالإضافة إلى "تماطل رئيس المجلس الجماعي ونوابه من الوعود المقدمة من طرفهم بتخصيص مكان للصلاة وتزويدنا بالماء للوضوء، بعد ردم البئر الوحيدة بالمكان".

عبد العزيز قنفودي، محامي الهيئات الداعية إلى الشكل الاحتجاجي، قال، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة المزمع تنظيمها يوم الأربعاء كانت من أجل "الدفاع عن المقدسات وعن ثوابت الامة، لأن هدم مسجد وتفويت البقعة التي شيد عليها للخواص يعدّ سابقة في التاريخ، وتجسد الفساد في أجلى صوره"، مضيفا أن "هذا العمل يعتبر فعلا جرميا خطيرا، وعملا غير أخلاقي مشين، ترفضه جميع الديانات السماوية، كما فيه مساس خطير بإمارة المؤمنين".

وأوضح المحامي ذاته "أنه لم يسجل تاريخ ملوك الدولة العلوية الشريفة أن قام أحد ملوكها بهدم مسجد من أجل تفويته إلى أية جهة كيفما كانت، إنه عمل مشين ومرفوض، يمس بالأمن الروحي للمغاربة، ويمس بإمارة المؤمنين"، بتعبيره.

وأضاف قنفودي: "نطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، ونسائل الوزير المعني، والذي لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء منذ تاريخ هدم المسجد في فجر يوم الجمعة 21/7/2017، عشية تخليد المغاربة للذكرى 18 لوفاة الملك الحسن الثاني، وفي غمرة الاحتفال بعيد العرش. كما أن هذا المسجد، منذ بنائه في سنة 1981، كان يذكر فيه اسم الله ويسجد له ويرفع فيه الدعاء لأمير المؤمنين بالنصر والتمكين ولباقي ملوك الدولة العلوية بالرحمة والمغفرة"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سمير الريفي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:26
هدم مسجد وتفويت البقعة الأرضية التي بنيت عليه للخواص ... هل هناك جريمة أكبر من هذه ؟!!
اللهم إن هذا منكر!!
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14
2 - mou الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:27
لا حول و لا قوة إلا بالله
أصبحنا في جيل تهدم فيه المساجد.
رغم كانت الاسباب وجب الحفاظ على المساجد و لن تهدم
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9
3 - لمفضل الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:27
التظاهر والاحتجاج ضد التسلط والاستبداد دائما يمنع بدعوى أسباب أمنية وقانونية ولكن التجمعات والتظاهرات التي تكرس الفساد والحركة لا يمنعها أحد!!
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19
4 - ali الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:30
A mon avis il ne s'agit pas de la pratique religieuse ou du lieu de sa pratique, en fait je crois que c'est cette zone qui devrait être complètement réaménagée. Ce n'est plus tolérable de vivre avec tant de saleté et du désordre absolu. La ville devrait être revue en son intégralité .
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-2
5 - الرامي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:40
لا استغرب كثيرا من هذا الفعل الشنيع في عهد الوزير التوفيق الذي كان وراء إيقاف العشرات من الأئمة فقط لأنهم يقولون الحق ويرفضون الباطل.
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6 - حميد الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:10
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة نطالب بإقالة وزير الأوقاف إن كان لكم دين إسمه الإسلام
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1
7 - أكاديري الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:16
باراكا من التنديق...إمارة المومنين كادة على راسها والسلطات قررت هدم المسجد..أكيد أنه سيعوض بمسجد أكبر وأليق..تحياتي
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