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كُتّاب وآراء
ملصق بباب دار الولادة يثير ضجة بجهة بني ملال
أثار وضع ملصق على أبواب دار الولادة بجماعة أولاد اعتاب بإقليم أزيلال، جهة بني ملال خنيفرة، يخبر سكان المنطقة بأن هذه المؤسسة لن تستقبل حالات الوضع خلال الأعياد والعطل الأسبوعية، (أثار) الكثير من الاستياء والتذمر، عكسته الانتقادات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الملصق الذي وضعته مولدة بباب دار الولادة المذكورة، "فلن تكون هناك عمليات للولادة من ظهر الجمعة وحتى يوم الأحد، وأيضا خلال الأعياد"، مشيرا إلى أنه يمكن التوجه إلى مستشفى بني ملال، الذي يبعد بمسير ساعة ونصف عن المركز.
وللوقوف على حقيقة هذه الخطوة التي أقدمت عليها إحدى المولدات بدار الولادة بأيت اعتاب القروية، اتصلت هسبريس بالمندوب الإقليمي للصحة بأزيلال أكثر من مرة، وبعثت له برسائل نصية، دون أن تتلقى أي رد منه؛ ما دفعها إلى ربط الاتصال بخالد بن رحال، المندوب الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الذي أوضح أن دار الولادة بأيت عتاب تتوفر على ثلاث مولدات (قابلات)؛ واحدة خرجت في رخصة ولادة، وأخرى في عطلة إدارية للعناية بزوجها المريض.
وأضاف المسؤول ذاته أن "القابلة" الثالثة لجأت إلى وضع ورقة غير رسمية بالمضمون السابق ذكره، كاجتهاد شخصي بعدما بلغ بها العياء حدا لا يطاق، موردا أن هذا القرار جاء بعد تنسيق مع المنتخبين والسلطة المحلية وطبيبة المركز الصحي بهذه المنطقة الجبلية، مشيرا إلى "وضع خطة مؤقتة للتخفيف عن هذه المولدة، بتوفير سيارة إسعاف لنقل النساء الحوامل، بعد مراقبة الطبيبة المذكورة، إلى أزيلال أو بني ملال بحسب حالة كل واحدة منهن"، وفق تعبير بن رحال.
وختم المندوب الجهوي تصريحه لهسبريس قائلا إن أنس الدكالي، "وزير الصحة، يتابع شخصيا هذه القضية، والمركز الصحي يتوفر على ستة ممرضات وطبيبة يعملن كخلية نحل لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، في انتظار عودة ممرضة أخرى من رخصتها المرضية"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
و المشكلة ماشي ديالها
غادي نبتاكر واحد التطبيق باش نتاصل بالأجنة في بطون أمهاتهم نسميه :
«بقى فكرش امك» أو «ما كاين فين تخرج آ وليدي راه السعد جابك فالمغرب» !
القانون واضح، لتطبيق الحراسة في أي منشأة صحية يجب تواجظ على الاقل و أؤكد على كلمة " على الاقل " اربع موظفين من نفس التخصص.
الحال هنا ان قابلة وحيدة هي التي تشتغل و بالتالي يطبق التوقيت الاداري العادي فهذه الاخت ليست آلة لتعمل 24 ساعة دون توقف.
اقول هذا حتى استبق السب و الشتم في حق الاطر، و كلام المدير الجهوي هنا وضح كل شيء لقد بلغ بالقابة العياء الشديد و هو شيء مفهوم في إطار النقص المهول في الموارد البشرية بينما ترقد حاليا 2000 قابلة خريجات معاهد الدولة في عطالة وكثير منهن اخترن اجتياز مباريات التعليم ..... مهزلة، وزارة الصحة تكون الاطر حتى تشتفيد منهم وزارة التربية الوطنية بينما النساء المغربيات لا يلقين من يولدهن !