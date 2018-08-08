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الرئيسية | جهات | ملصق بباب دار الولادة يثير ضجة بجهة بني ملال

ملصق بباب دار الولادة يثير ضجة بجهة بني ملال

ملصق بباب دار الولادة يثير ضجة بجهة بني ملال
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:21

أثار وضع ملصق على أبواب دار الولادة بجماعة أولاد اعتاب بإقليم أزيلال، جهة بني ملال خنيفرة، يخبر سكان المنطقة بأن هذه المؤسسة لن تستقبل حالات الوضع خلال الأعياد والعطل الأسبوعية، (أثار) الكثير من الاستياء والتذمر، عكسته الانتقادات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الملصق الذي وضعته مولدة بباب دار الولادة المذكورة، "فلن تكون هناك عمليات للولادة من ظهر الجمعة وحتى يوم الأحد، وأيضا خلال الأعياد"، مشيرا إلى أنه يمكن التوجه إلى مستشفى بني ملال، الذي يبعد بمسير ساعة ونصف عن المركز.

وللوقوف على حقيقة هذه الخطوة التي أقدمت عليها إحدى المولدات بدار الولادة بأيت اعتاب القروية، اتصلت هسبريس بالمندوب الإقليمي للصحة بأزيلال أكثر من مرة، وبعثت له برسائل نصية، دون أن تتلقى أي رد منه؛ ما دفعها إلى ربط الاتصال بخالد بن رحال، المندوب الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الذي أوضح أن دار الولادة بأيت عتاب تتوفر على ثلاث مولدات (قابلات)؛ واحدة خرجت في رخصة ولادة، وأخرى في عطلة إدارية للعناية بزوجها المريض.

وأضاف المسؤول ذاته أن "القابلة" الثالثة لجأت إلى وضع ورقة غير رسمية بالمضمون السابق ذكره، كاجتهاد شخصي بعدما بلغ بها العياء حدا لا يطاق، موردا أن هذا القرار جاء بعد تنسيق مع المنتخبين والسلطة المحلية وطبيبة المركز الصحي بهذه المنطقة الجبلية، مشيرا إلى "وضع خطة مؤقتة للتخفيف عن هذه المولدة، بتوفير سيارة إسعاف لنقل النساء الحوامل، بعد مراقبة الطبيبة المذكورة، إلى أزيلال أو بني ملال بحسب حالة كل واحدة منهن"، وفق تعبير بن رحال.

وختم المندوب الجهوي تصريحه لهسبريس قائلا إن أنس الدكالي، "وزير الصحة، يتابع شخصيا هذه القضية، والمركز الصحي يتوفر على ستة ممرضات وطبيبة يعملن كخلية نحل لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، في انتظار عودة ممرضة أخرى من رخصتها المرضية"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمد الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:35
لا يعقل، وجب آيقاف مهزلة الاستهتار بأرواح الناس
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8
2 - simp الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:36
هههههه ولله هاد لبلاد عندنا كضحك هيا اصلا مغلوقة لعام كامل
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1
3 - abd الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:36
اماتخرج اولدي رآه ليوم الأحد خاليك حتال الاتنين لا زربا على صلاح ومالك لاش باغي تخرج وكان عارف لاش خارج والله لاخرجتي صافي باباي بلادي
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7
4 - مواطن الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:38
اي انتقاد أو فضيحة تبحثون دائما عن الأعذار والمبررات عوض حل المشكل بسرعة
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-3
5 - Chib الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:42
هادك المولدة راه حتى هيا بنادم ترتاحةفي الوكاند ديالها
و المشكلة ماشي ديالها
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12
6 - موطنة الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:42
اناري على شوهة ممنوع ايام العطلة كيدارولها ياربي الطف بنا ياربي
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-3
7 - امازيغ سوسي الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:43
تسمع عن خصاص في الاطر وفي كل الميادين وفي نفس الوقت تسمع عن اطر في حالة بطالة وفي كل الميادين . والله اما اننا مجانين وحكامنا عقلاء .او حكامنا مجانين ونحن عقلاء . لم اعد افهم شيءا من هده البلاد. المسؤولون يلهون ويسافرون ويتمتعون وينهبون والمواطن المسكين يصرخ ويولول . انها الفوضى بكل بساطة والعياد بالله . صدقت يا رسول الله عندما حدثتنا عن هدا الزمان المسخ مند 1500 سنة . اللهم امنحنا في الاخرة كل ما حرمنا منه في الدنيا بفعل فاعل .
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8 - hicham الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:47
سوء تدبير الموارد البشرية في أبرز تجلياته !!! أين التدبير الإستباقي لمثل هاته الحالات؟ قابلة مشات فرخصة ولادة كانت فراسكوم قبل 6 أشهر على الأقل و الآن سيلقون باللوم على القابلة الوحيدة للي بقات. المشكل في جميع القطاعات يطلبون من الواحد أداء مهمة 3 أشخاص أو أكثر بإمكانيات محدودة و يطالبونه بالمردودية !!!
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10
9 - محمد المهندس الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:47
باختصار من خلال المقال اتضح ان هناك نقصا حادا في الموارد البشرية في هذا المركز و مع ذلك الحكومة تحاول التقليل كل سنة من عدد المقاعد الخاصة بالتوظيف... بعبارة اخرى هي رسالة للمواطنين بضرورة الاتجاه للمصحات الخاصة و تسديد الفواتير من اموالهم غير الموجودة أصلا. بدون فلسفة و مراوغة الكلام عن الاصلاحات و التنمية البشرية و الفوارق الاجتماعية حبر على ورق ...
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10 - الطبسيل الطائر الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:48
جاتني واحد الفكرة :
غادي نبتاكر واحد التطبيق باش نتاصل بالأجنة في بطون أمهاتهم نسميه :
«بقى فكرش امك» أو «ما كاين فين تخرج آ وليدي راه السعد جابك فالمغرب» !
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11 - Ahmed TRx الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:49
فوق طاقتك لا تلام.
القانون واضح، لتطبيق الحراسة في أي منشأة صحية يجب تواجظ على الاقل و أؤكد على كلمة " على الاقل " اربع موظفين من نفس التخصص.
الحال هنا ان قابلة وحيدة هي التي تشتغل و بالتالي يطبق التوقيت الاداري العادي فهذه الاخت ليست آلة لتعمل 24 ساعة دون توقف.
اقول هذا حتى استبق السب و الشتم في حق الاطر، و كلام المدير الجهوي هنا وضح كل شيء لقد بلغ بالقابة العياء الشديد و هو شيء مفهوم في إطار النقص المهول في الموارد البشرية بينما ترقد حاليا 2000 قابلة خريجات معاهد الدولة في عطالة وكثير منهن اخترن اجتياز مباريات التعليم ..... مهزلة، وزارة الصحة تكون الاطر حتى تشتفيد منهم وزارة التربية الوطنية بينما النساء المغربيات لا يلقين من يولدهن !
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12 - سعيظ الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:52
يعني لي جاها المخاض في الوكن او الاعياد اما تولد فالبيت ديالها أو في الطريق إلى بني ملال إلالقات وسيلة نقل
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13 - حسبنا الله الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:54
الإعلان يجب أن يعلق على بطون الحوامل كي يعلم الأجنة أن وقت نزولهم أو خروجهم للدنيا لم يحن بعد
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14 - مغربي الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:56
لو كنت مسؤولا عنك أيها المندوب ستكون في خبر كان و لكن حسن حظك افعل ماتشاء في هذا البلد الجاهل شعبه و عديم الضمير مسؤليه .
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15 - تعليق الأربعاء 08 غشت 2018 - 16:58
هدا محل للمكنيمك غير غلطو في الإسم
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16 - Marocain الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:00
مركز صحي تجد فيه على الاقل 8 موظفين ومع ذلك تتوقف فيه اغلب الخدمات مع الواحدة زوالا دون رقيب ولا حسيب، كل ما يتقنونه هو توجيه المرضى نحو المستشفيات التى تعاني من الاكتضاض، من هنا تبدأ مشاكل المستشفيات مع المواطنين.
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17 - عبد الصمد أحواض الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:01
هدهي مناسبة الي بعت رسالة إلى وزير الصحة بزيارة ميدنية الي ايت عتاب التي تعد من اقدم القبائل في جيال الاطلس وتضم نسبة مهما من السكان والمستوصف الصغير الدي لا يلبي حاجية سكان المنطقة ولا يتوفر عل معدات حت الاسعافات الأولية ومن اجل توسيعه وزيادات الاطر الطبية فكتير من السكان يضطرون الي السفر الي اقرباءهم في المدن من اجل العلاج. (وفي الصورة اعلاه هناك خطاء في تسميت المنطقة ايت عتاب وليس ولاادعتاب)
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18 - free thinker الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:03
حسنا ستشاور الام الجنين وتسأله منى يريد ان يولد. على راحتكم لا زربةًعلى صلاح. حتى تكونو خدامين وتجي تولد. الله يعطيكم العز اما الذل راكم فيه. ونريد تنظيم كأس العالم وحنا حتى الإنسانية معندناش
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19 - متتبع الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:04
ولكننا نسمع ان وزارة الصحة الغت تخصص القابلات من مباراة هذه السنة حتى يتمم توظيف القابلات اللواتي تخرجن سابقا وكذلك تخصص الترو يض. اليس هذا من بين الاسباب الذي يحتم على الدولة توظيف مزيد من القابلات لسد الفراغ وهن مكتملات التكوين ولا ينتظرن الا التوظيف في بلد للاسف يكره كلمة توظيف
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20 - متتبع الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:04
ولكننا نسمع ان وزارة الصحة الغت تخصص القابلات من مباراة هذه السنة حتى يتمم توظيف القابلات اللواتي تخرجن سابقا وكذلك تخصص الترو يض. اليس هذا من بين الاسباب الذي يحتم على الدولة توظيف مزيد من القابلات لسد الفراغ وهن مكتملات التكوين ولا ينتظرن الا التوظيف في بلد للاسف يكره كلمة توظيف
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21 - اسامة الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:07
المواطن اناني باغي حاجتو تقضى في الحين دون ان يسأل عن معاناة الموظفين او ظروف عملهم سواء في الصحة او الامن او غيرها، و عندما تبدأ في إخباره عن ظروف العمل يقول لك شغلهم هذاك راهم كيتخلصو.
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22 - zanga zanga الأربعاء 08 غشت 2018 - 17:10
لا حول ولا قوة الا بالله كأنه لايوجد بوزارة الصحة غير هذه القابلات الثلاث فليرسلو العون للقابلة التي بقيت وحيدة ونال منها التعب ونتيجة الجهد الذي تبدله قررت وضع هادا الاعلان دون سابق إنذار لان المسؤولين لا يوفرون لها العون كل هاذا يشكل خطراً على النساء الحوامل واولادهن وخصوصا اللواتي في حالة الوضع لتزداد ماسات هاذا الإقليم ككل اقاليم المغرب
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