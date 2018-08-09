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خوض اعتصام مفتوح يستنفر حقوقيين في مراكش

خوض اعتصام مفتوح يستنفر حقوقيين في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 09 غشت 2018 - 10:15

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية عبد العزيز الرداد، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا منذ 31 يوليوز الماضي أمام مقر ولاية مراكش أسفي.

فتح حوار فوري مع الرداد، والنظر بإيجابية في مطالبه البسيطة العادلة والمشروعة، من المطالب التي جاءت في رسالة تتوفر عليها هسبريس، وجهتها AMDH مراكش إلى المسؤولة المذكورة.

وأورد التنظيم الحقوقي أن "عبد العزيز الرداد، الذي ينحدر من مركز سيد الزوين بعمالة مراكش، يعاني من إعاقة جسدية، وأب لثلاثة أطفال، وعاطل عن العمل، ويعتصم لما يفوق ثمانية أيام من أجل مطالب لا تستحق كل هذه المعاناة، لأنها لا تخرج عن إطار الإدماج الاجتماعي، وتمكينه من مورد عيش يؤمن له المأكل والملبس والسكن والعلاج وتعليم الأبناء، ويصون كرامته وحقوقه الإنسانية".

وأردفت الوثيقة بأن "عزيز الرداد يبيت الليل ويقضي النهار بجوار مقر الولاية، في ظروف صعبة، نظرا للارتفاع القياسي في درجات الحرارة بمراكش، والتقلبات الجوية من رياح قوية مصحوبة بعواصف رعدية، ما قد يؤثر على وضعه الصحي ويعرضه للخطر".

وسجلت الجمعية الحقوقية نفسها عدم تمتيع الأشخاص المعاقين بكافة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي يعد المغرب طرفا فيها، وأيضا عدم تفعيل الجوانب الإيجابية المتضمنة في القانون الإطار الخاص بالمعاقين، حسب مضمون الرسالة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - dak الخميس 09 غشت 2018 - 10:38
فاش صوتنا على الباجدة كان أملنا يحيدو علينا الضيم.
دابا زادونا ضيم على ضيم .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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4
2 - الخطابي الخميس 09 غشت 2018 - 10:42
غير نحاولوا نفهمو شويه جميعا هاد الوضعيه ! هل هاذ الانسان خلق فجأه من عدم بابناء ثلاث وزوج ؟ ماذا كان يعمل قبل وكيف يعيل هذه الاسره التي اعتدى عليها بجهله لإعاقته واصل الإصرار على تكديس الرأس المال البشري حوله على ضعفه ؟!!! لو كان له عمل فطرد منه وجب متابعه المسؤول المباشر عما آلت اليها اموره فما علاقه العماله بأمره ؟ والوزارة يا كاتب المقال المحترم لا تحل المشاكل فرديا كلما استغاثة مستغيث تهرع لحل مشاكله بل الوزاره من المفروض انها تضع الاستراتيجيات والخطط وتنهج السياسات الكبرى كي تحل مشاكل كل هذه الشريحة من مواطنينا الابرار والا خاصها جيش من الموظفين وميزانية دوله قطر كي تحل كل مشكل برز على السطح تماما كمثل الذي اهملت اسنانه في طفولته وعوض معالجتها وتقويتها بميزانية بسيطه عليه صرف أموال طائله لاستدراك الامر. عند كبره ( طبعا كلكم فاهمين ما اقصد ) صاحب المقال كان عليك سيدي ان تصف الحاله بتدقيق كي نفهم أمره .
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-2
3 - رشيد زين العابدين الخميس 09 غشت 2018 - 10:50
المغاربة كلهم أصبحوا في اعتصام مفتوح مع اختلاف أماكنه فالوضعية أصبحت مقلقة جدا وتنامى الإحساس أن شيئا ما لا يسير على ما يرام وأننا جميعا على كف عفريت اسمه الفساد والإهمال.
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4 - Amghar الخميس 09 غشت 2018 - 11:23
لا نملك إلا أن نتضامن مع الشخص و حقه في الشغل في اطار الكوطا الممنوحة لهم في التوظيف حسب الكفاءة.
لكن لي كايحمق في هاد البلاد. انسان معاق أو لا ماخدام ماردام تايتزوج و تايولد عداد د لولاد في الخر تايحط المجتمع كدام الأمر الواقع ؛ عاونوني ولا غايضيعو الوليدات. فين غادين
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