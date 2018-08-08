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الرئيسية | جهات | صراع منتخبين على "مقبرة الرحمة" بالدار البيضاء

صراع منتخبين على "مقبرة الرحمة" بالدار البيضاء

صراع منتخبين على "مقبرة الرحمة" بالدار البيضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 08 غشت 2018 - 21:10

دخل مجموعة من المنتخبين من إقليم النواصر في صراعات حادة مع منتخبي الدار البيضاء من أجل قيادة مكتب مجلس مجموعة الجماعات المسيرة لمقبرة الرحمة، التي يتم فيها دفن أموات الدار البيضاء والجماعات المجاورة لها.

وفشل منتخبو الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في الحصول على الأغلبية لتشكيل مكتب مجلس مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بتسيير مقبرة الرحمة، إذ تمكن منتخبو النواصر من الظفر بذلك بإجماع الحاضرين.

وعرفت أطوار جلسة انتخاب المكتب غياب مرشح مجلس الدار البيضاء ياسين الزهراوي، المنتمي إلى صفوف حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب بعض الأعضاء، وعلى رأسهم عبد القادر بودراع، الذي سافر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وعملت السلطات على الاتصال بالأعضاء الذين سيشكلون مكتب المجلس، قصد الحضور للاجتماع المبرمج، غير أنها لم تتلق أي جواب، كما منحت المنتخبين مدة يسيرة من الوقت قبل الشروع في عملية الانتخاب.

وتمكن مصطفى بوزمان، المنتمي إلى جماعة دار بوعزة، من الحصول على رئاسة المجموعة؛ فيما انتخب كل من محمد الدغوغي نائبا أولا له، ومحمد مستعين وبوشعيب الماجدي نوابا له على التوالي، بينما جرى انتخاب بوشعيب بن القايد كاتبا للمجلس وعبد السلام الحمداشي نائبا له.

وتنتظر المكتب الجديد مهام كبيرة، خاصة أن المقبرة الكبرى تحولت في عهد مجلس مدينة الدار البيضاء إلى مكان يعيش على وقع الفوضى ووضعية مزرية لا تليق بالمقابر، من انتشار الشعوذة والمتسولين؛ ناهيك عن غياب الأمن وكاميرات المراقبة داخلها وخارجها لمحاربة المنحرفين الذين يستغلون الظلام لممارسة الرذيلة.

وتعول ساكنة الدار البيضاء والجماعات المجاورة التي تقصد مقبرة الرحمة على المكتب الجديد من أجل تقديم خدمات تليق ومقابر المسلمين، والخروج من الوضعية المزرية التي أضحت تعيشها المقبرة، وإرجاعها إلى ما كانت عليه في عهد تسيير مجموعة النواصر.

وسبق لوزارة الداخلية أن وجهت قرارا في يونيو المنصرم من أجل انتخاب مكتب جديد لهذه المقبرة التي كانت تسير من طرف مجموعة الجماعات التشارك، والتي تحولت إلى مجموعة الجماعات الترابية، وذلك لتجويد الخدمات وجعلها نموذجية على غرار مقبرة تطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amin الأربعاء 08 غشت 2018 - 21:26
وتستمر حكاية ضفر بالمناصب لاشباع بطونهم والعمل على تدكيس بنوك بامول شعب
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13
2 - ابراهيم الأربعاء 08 غشت 2018 - 21:34
كيضاربو تا على المقبرة ، باغين يخرجو الفلوس من اي حاجة ، ما دارو تا حاجة الحيين عاد باغين يديروها فالموتى
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7
3 - Momo الأربعاء 08 غشت 2018 - 21:40
لا حول ولا قوة الا بالله،حتى الاموات لم يسلموا من طمعكم و جشعكم . بعدما نهشتم لحمنا و خليتونا عظم و قتلتونا و تابعينا حتى لقبرنا.
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