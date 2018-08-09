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كُتّاب وآراء
الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان
تعزّز العرض الصحي بمركز تصفية الكلي بمدينة وزان بأربع آلات لتصفية الدم، بمبادرة يقف وراءها محسنون من أبناء المدينة وخارجها وتنسيق مع جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي بالمدينة ذاتها.
ووفق مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن هذه الخطوة من المرتقب أن تخفف من لائحة الانتظار الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز ومن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن عملية تزويد المركز بهذه الأجهزة المقتناة، التي بلغت قيمتها المالية 40 مليون سنتيم، جرت بحضور كل من الدكتور عادل مصطفى مندوب وزارة الصحة بالإقليم، وممثل عن إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي وبعض من المحسنين ورئيس الجمعية الناشطة في المجال الصحي.