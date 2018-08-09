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الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان

الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 09 غشت 2018 - 12:10

تعزّز العرض الصحي بمركز تصفية الكلي بمدينة وزان بأربع آلات لتصفية الدم، بمبادرة يقف وراءها محسنون من أبناء المدينة وخارجها وتنسيق مع جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي بالمدينة ذاتها.

ووفق مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن هذه الخطوة من المرتقب أن تخفف من لائحة الانتظار الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز ومن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن عملية تزويد المركز بهذه الأجهزة المقتناة، التي بلغت قيمتها المالية 40 مليون سنتيم، جرت بحضور كل من الدكتور عادل مصطفى مندوب وزارة الصحة بالإقليم، وممثل عن إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي وبعض من المحسنين ورئيس الجمعية الناشطة في المجال الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متعاطف الخميس 09 غشت 2018 - 12:29
الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذه البادرة للطيبة فمعاناة مرضى القصور الكلوي لا حدود لها. اللهم اشف الجميع من عندك
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2 - soraya الخميس 09 غشت 2018 - 12:40
للأسف أصبح القطاع الصحي مدعوم بالجمعيات والمحسنين !!!!!!
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3 - فقط في المغرب الخميس 09 غشت 2018 - 12:59
يعني جهاز تصفية الدم يقدر ب 10 مليون سنتيم ، ليست غالية ، صراحة لم اسمع مستشفى بأوروبا يتبرع الناس للشراء المعدات، من ناحية العملية هي من واجب وزارة الصحة اما من الناحية الانسانية نقول ان باقي المحسنين في المغرب
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