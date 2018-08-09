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الرئيسية | جهات | مأكولات شاطئية تقلق جمعية للمستهلكين بالجديدة

مأكولات شاطئية تقلق جمعية للمستهلكين بالجديدة

مأكولات شاطئية تقلق جمعية للمستهلكين بالجديدة
صالح الخزاعي
الخميس 09 غشت 2018 - 16:19

أثار تواجد أكشاك صغيرة خاصة بتقديم المأكولات الخفيفة بشاطئ الجديدة، وتسبّبها في إصابة بعض المستهلكين بأضرار على مستوى الجهاز الهضمي، استنكار جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة التي راسلت الجهات المختصة من أجل "الاستفسار عن الجانب القانوني لتلك الأنشطة التجارية، ومدى احترامها لشروط الصحة السلامة، وخضوعها للمراقبة والتتبع الدائم".

وأوضح عبد الرحمان ديبي، رئيس الجمعية المذكورة، أنه توصل بشكاية من شابة أصيبت بتسمم جراء تناول أكلة خفيفة من أحد الأكشاك التجارية بشاطئ الجديدة؛ ما دفعه إلى القيام بجولة على طول الشاطئ لمعاينة تلك الأنشطة التجارية، ومراسلة الجهات المعنية.

وقال المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "راسلت السلطات المحلية والمجلس الجماعي قصد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضبط ممارسة الأنشطة التجارية بالشاطئ، خاصة ما يتعلق بالوجبات الغذائية الخفيفة التي تشكل تهديدا لسلامة وصحة المستهلك في غياب المراقبة المستمرة".

وأضاف ديبي: "أجرت زيارات لاحقة من أجل الوقوف على مدى تجاوب وتفاعل السلطات المعنية مع مراسلة الجمعية، ومدى اهتمامها بصحة وسلامة المستهلك، إلا أنني فوجئت باستمرار الأوضاع على ما كانت عليه"، متسائلا في الوقت ذاته: "هل ينتظر المسؤولون وقوع ما لا يُحمد عقباه، أو حدوث كارثة صحية، من أجل التحرك واحتواء الوضع؟".

في المقابل، قال رئيس القسم الصحي الجماعي بالجديدة: "فور توصل المصالح المعنية بالمراسلة، قمتُ بإخبار الشرطة الإدارية، واستفسرت عن مدى توفّر تلك الأكشاك على تراخيص لإعداد الوجبات الغذائية في عين المكان، خاصة وأن شروط الصحة والسلامة لا يُمكن أن تتوفر في مثل تلك الأكشاك الصغيرة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال طبخ المأكولات وبيعها هناك".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "لجنة انتقلت إلى عين المكان، وأكّدت عدم وجود العلامات التي تدل على أن الوجبات الغذائية المقدمة تُطبخ وتعدّ في تلك الأكشاك"، مشدّدا على أن "الشرطة الإدارية ستتحقق أيضا من دفتر التحملات الخاص بالأكشاك، وستتخذ كل الإجراءات الفعلية لضمان صحة وسلامة قاصدي الشاطئ".

وأبرز المسؤول ذاته أنه "رغم أن الأمر لا يتعلق بتسمم جماعي، ويهمّ فقط حالة واحدة اشتكت تعرّضها لضرر نتيجة تناول أكلة خفيفة بأحد الأكشاك، فإن الجهات المعنية تفاعلت مع الحالة بالجدية المطلوبة، واعتبرت الحادثة بمثابة إشارة تتطلب مواصلة عمليات المراقبة والتتبع التي لا تتوانى في القيام بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الخميس 09 غشت 2018 - 16:41
انه ذنب المواطن الجاهل، و الدولة التي لا تعير اهتماما لتوعية الغالبية العظمى من الشعب، تخيلو هعيش فرنسا المتقدمة فتلفزتها الرسمية تبرمج كل أحد برنامج اسمه (كوطي سانتي) ،جانب الصحة، لتوعية الشعب بكل ما يجب اتباعه للحفاظ على صحته و الشعب واع بذالك لكنهم يكررون النصائح كأنهم يطبقون ( فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين ) أو التكرار ابو المعرفة،
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2 - bouchra zago الخميس 09 غشت 2018 - 16:44
جمعية حماية اصحاب الاموال. بلا متهدري فيما رشقات لك تجمعي شوية الدعم. الشعب حيدك ملي خدلتيه فالمقاطعة حمي نفسك المستهلك مانصبكش تحميه و شكرا.
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3 - احمد الخميس 09 غشت 2018 - 17:04
حذاري فقط اصبت الصيف الماضي بتسمم نتيجة اكلة خفيفة وكدت افقد حياتي لولا لطف الله.

اكثر من اسبوعين اسهال ووجع ليلا ونهارا والم بكافة انحاء الجسد.

اللهم ماكلة الدار او تجلس بالجوع او ماكلة زنقة
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4 - حسن الخميس 09 غشت 2018 - 17:33
أين كنتم في مقاطعة سنطرال صحيح تفكرون في صحة المواطن كفى من الكذب والبهتان مزال لكم وجه هل أنتم رجال حقا سيرو تكمشو أو سترو أنفسكم آلى الأبد خير لكم .
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