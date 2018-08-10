درجات حرارة الجو المرتقبة اليوم الجمعة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

المدينة ـ الحرارة الدنيا ـ الحرارة العليا

وجدة 23 36

بوعرفة 21 35

الحسيمة 22 30

تطوان 21 30

سبتة المحتلة 19 30

مليلية المحتلة 22 30

طنجة 20 33

القنيطرة 20 29