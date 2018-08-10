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درجات حرارة الجو المرتقبة اليوم الجمعة بالمملكة
الجمعة 10 غشت 2018 - 03:22
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
المدينة ـ الحرارة الدنيا ـ الحرارة العليا
وجدة 23 36
بوعرفة 21 35
الحسيمة 22 30
تطوان 21 30
سبتة المحتلة 19 30
مليلية المحتلة 22 30
طنجة 20 33
القنيطرة 20 29