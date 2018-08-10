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الرئيسية | جهات | درجات حرارة الجو المرتقبة اليوم الجمعة بالمملكة

درجات حرارة الجو المرتقبة اليوم الجمعة بالمملكة

درجات حرارة الجو المرتقبة اليوم الجمعة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 10 غشت 2018 - 03:22

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

المدينة ـ الحرارة الدنيا ـ الحرارة العليا

وجدة 23 36

بوعرفة 21 35

الحسيمة 22 30

تطوان 21 30

سبتة المحتلة 19 30

مليلية المحتلة 22 30

طنجة 20 33

القنيطرة 20 29

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