"تنمية الدار البيضاء" توفر إيواء وذبح أضاحي العيد

هسبريس من الدار البيضاء

أكدت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" أنها ستوفر لساكنة العاصمة الاقتصادية خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء.

وأكدت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه الخدمة التي تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تندرج في إطار السلامة الصحية ومراعاة البعد الاجتماعي والبيئي للمدينة.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن الشركة ستوفر، أيضا ،خدمة إيواء الأكباش يومين قبل العيد، مقابل أداء 24 درهما لليلة الواحدة؛ مع احتساب الرسوم.

وبخصوص عملية الذبح في مجازر الدار البيضاء، فإن شركة التنمية المحلية ستوفر هذه الخدمة مقابل أداء مبلغ 240 درهما، مع احتساب الرسوم.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد صادق، في دورة فبراير من السنة الماضية، على الملحق التعديلي للاتفاقية المبرمة بين الجماعة وبين شركة "الدار البيضاء للخدمات لتدبير المجازر"، التي همت توسيع خدماتها لتشمل أنشطة أخرى مرتبطة بعملية الذبح، ومنها ما يتعلق بعيد الأضحى؛ الأمر الذي سيمنح مجلس المدينة مداخيل مالية جديدة.

وضمن هذه الاتفاقية، جرى تحديد أثمنة جديدة تهم سلخ رؤوس البقر مقابل 6 دراهم، ومبيت البهائم بالحظيرة بمناسبة العيد مقابل 20 درهما، وذبح أضحية العيد مقابل 300 درهم، والتقطيع الثانوي للحم (كوطليط ستيك) 0.75 درهما للكيلوغرام، وإعداد جميع أنواع النقانق مقابل 11 درهما للكيلوغرام، وتطهير الذبيحة من "الدودة الشريطية" مقابل 700 درهم.

وتشرف شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" على تدبير مجازر المدينة بعدما تخلت عن هذا المرفق الشركة التركية "أنير المغرب" سنة 2014، وتعمل على تجديد نظام التبريد وتعويض الأمونياك بسائل مبرد آخر، وإصلاح وتشغيل محطة معالجة المياه العادمة، وإصلاح البنايات.