عمالة آنفا تتوعد المتاجرين بأضاحي العيد المغشوشة

هسبريس ـ محمد لديب

يسود جو من التريث في أوساط مرتادي الأسواق المنظمة المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى بالمجازر الحضرية القديمة في منطقة الصخور السوداء والأسواق الممتازة الكبرى بكل من عين السبع ودرب السلطان بالدار البيضاء، إذ يفضلون عدم التسرع في اقتناء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار الذي سجل منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتتراوح أسعار الأضاحي داخل هذه الأسواق المنظمة ما بين 49 و53 درهما للكيلوغرام بالنسبة للسلالتين اللتين تسجلان نسب إقبال عالية من طرف المستهلكين، ويتعلق الأمر بسلالتي "الصردي" و"تمحضيت".

وأكد مهنيون عاملون في مجال تسويق المواشي في منطقة الصخور السوداء بالدار البيضاء إن نسبة كبيرة من البيضاويين ينتظرون افتتاح الأسواق الجماعية، خاصة بكل من الحي الحسني وآنفا، قبل الشروع في عملية البحث عن الأضحية واقتنائها.

وقال مصطفى قواسم، رئيس مصلحة التواصل في عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، إن سلطات آنفا قررت تخصيص مكان وحيد لبيع أضاحي عيد الأضحى، بجانب بناية المعرض الدولي قبالة مسجد الحسن الثاني.

وأوضح القواسم، في تصريح لهسبريس، أن توحيد مكان تسويق أضاحي عيد الأضحى هذه السنة من شأنه ضمان أضاحي العيد بجودة عالية وأسعار في المتناول، عبر القضاء على عمليات المضاربة، التي غالبا ما تقض مضجع البيضاويين كل سنة.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "قررت عمالة آنفا عدم التساهل مع عمليات البيع في المستودعات والمحلات التجارية وسط الأحياء السكنية داخل عمالة مقاطعات آنفا".

وأكد رئيس مصلحة التواصل في عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا أن السلطات المحلية ستشدد عمليات المراقبة الصحية للمواشي التي ستعرض ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري للبيع في سوق آنفا للأكباش، لتفادي أي مفاجأة للمستهلك البيضاوي.