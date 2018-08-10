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عمالة آنفا تتوعد المتاجرين بأضاحي العيد المغشوشة

عمالة آنفا تتوعد المتاجرين بأضاحي العيد المغشوشة
هسبريس ـ محمد لديب
الجمعة 10 غشت 2018 - 10:54

يسود جو من التريث في أوساط مرتادي الأسواق المنظمة المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى بالمجازر الحضرية القديمة في منطقة الصخور السوداء والأسواق الممتازة الكبرى بكل من عين السبع ودرب السلطان بالدار البيضاء، إذ يفضلون عدم التسرع في اقتناء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار الذي سجل منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتتراوح أسعار الأضاحي داخل هذه الأسواق المنظمة ما بين 49 و53 درهما للكيلوغرام بالنسبة للسلالتين اللتين تسجلان نسب إقبال عالية من طرف المستهلكين، ويتعلق الأمر بسلالتي "الصردي" و"تمحضيت".

وأكد مهنيون عاملون في مجال تسويق المواشي في منطقة الصخور السوداء بالدار البيضاء إن نسبة كبيرة من البيضاويين ينتظرون افتتاح الأسواق الجماعية، خاصة بكل من الحي الحسني وآنفا، قبل الشروع في عملية البحث عن الأضحية واقتنائها.

وقال مصطفى قواسم، رئيس مصلحة التواصل في عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، إن سلطات آنفا قررت تخصيص مكان وحيد لبيع أضاحي عيد الأضحى، بجانب بناية المعرض الدولي قبالة مسجد الحسن الثاني.

وأوضح القواسم، في تصريح لهسبريس، أن توحيد مكان تسويق أضاحي عيد الأضحى هذه السنة من شأنه ضمان أضاحي العيد بجودة عالية وأسعار في المتناول، عبر القضاء على عمليات المضاربة، التي غالبا ما تقض مضجع البيضاويين كل سنة.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "قررت عمالة آنفا عدم التساهل مع عمليات البيع في المستودعات والمحلات التجارية وسط الأحياء السكنية داخل عمالة مقاطعات آنفا".

وأكد رئيس مصلحة التواصل في عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا أن السلطات المحلية ستشدد عمليات المراقبة الصحية للمواشي التي ستعرض ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري للبيع في سوق آنفا للأكباش، لتفادي أي مفاجأة للمستهلك البيضاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - wood الجمعة 10 غشت 2018 - 11:20
الاجراءات التنظيمية مهمة لكن في الغالب لا يوفر المسؤولون المغاربة الامكانيات الازمة لتحقيق الغاية منها . فصحيح ان المحلات العشوائية لبيع الاضاحي التي تنتشر في الأحياء و الأزقة تحول المدنية الى سوق الغنم و ما يترتب عنها من اوساخ لكن في نفس الوقت حصر نقط البيع في مواضع محددة قد يخلق مشاكل أكبر . فالدار البيضاء مدينة كبيرة فسيضطر البيضاويون في نهاية المطاف الى إقتناء اضحيتهم من المدن و القرى المجاورة بل حتى البعيدة كما حدث أكثر من مرة ، فعيد الأضحى اصبح يتنافى مع طبيعة الحياة العصرية حيت أغلب المواطنين يعيشون في الشقق السكنية . فعيد الأضحى اصبح معاناة حقيقية للمواطنيين كان الأولى التخلي عن هذه العادة القبيحة التي أفرغت من من اي معنى ديني أو إنساني !!!
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-2
2 - رشيد زين العابدين الجمعة 10 غشت 2018 - 11:25
كل عام وعيد وتهديد دون أية خطة واضحة لمحاربة الغش فالأسواق تعمها كل مظاهر الفوضى والتسيب والداخل إلى سوق المواشي كأنه سيقوم بمهمة جهادية وسط عشرات من النشالين ومئات من أصحاب الكراريس ناهيك عن المهن الهامشية المرتبطة بالخروف.
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3
3 - ZAriq الجمعة 10 غشت 2018 - 11:39
اتعجب لمن يسارع لشراء اضحية العيد التي هي سنة، بل و قد يقترض او يعاني من اجل تدبر مصاريفها، و تجده ان حتى زكاته لم يؤدها التي هي فرض و ركن من اركان الاسلام على قدم المساواة مع الصلاة و الصيام!!، فكيف تقدم سنة على فريضة و ركن من اركان الاسلام، زكاة المال واجبة صواء كنت موظفا او فلاحا او كساب او اي مهنة، كل مال مر عليه الحول و فاق مبلغ النصاب الواجب، تجب فيه الزكاة.
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8
4 - مصطفى الجمعة 10 غشت 2018 - 12:08
من وجهتي نظري لماذا لا تقوم الدولة بالزام اي مواطن اقتنى التضحية ان يتسلم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية من البائع لانه اذا قدر الله و وجد الاضحية مغشوشة سيكون البائع معروف الهوية و سيتم متابعته من السلطات و هكذا سيكون خوف لدى الغشاشين من السقوط في يد الامن و العقاب
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