24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مسؤول أمريكي: صفقة القرن ستكون تفصيلية (5.00)

  2. البيضاء تتراجع عن فتح أسواق نموذجية للمواشي (5.00)

  3. انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة (5.00)

  4. "فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)

  5. الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شجار كلامي يؤجل دورة المجلس الإقليمي في تنغير

شجار كلامي يؤجل دورة المجلس الإقليمي في تنغير

شجار كلامي يؤجل دورة المجلس الإقليمي في تنغير
محمد أيت حساين
الخميس 09 غشت 2018 - 23:00

قرر رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، اليوم الخميس، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر غشت، التي كان مقررا فيها الاطلاع على مختلف البرامج التنموية لإقليم تنغير ومناقشتها، ومنها "برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج صندوق التنمية القروية"، مع تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد مشادات كلامية بين نائب كاتب المجلس الإقليمي وعامل الإقليم.

ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشادات، حسب مصدر مسؤول حضر أشغال الدورة المشار إليها، فإن العامل، وبعد إعطائه الكلمة من طرف رئيس الجلسة، "تأسف لعقد هذه الدورة لمناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية؛ وهو ما لم يتقبله عضو المجلس الإقليمي، الذي واجهه بما يروجه الشارع التنغيري، قائلا: "الشارع العام يقول إنك "أكفس" عامل عرفه الإقليم"".

ورغم تقديم الاعتذار من طرف عضو المجلس الإقليمي لتنغير للعامل، وباقي أعضاء المجلس، على فهمهم كلامه بطريقة خاطئة، طلب جميع أعضاء المجلس الإقليمي من رئيس الجلسة تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، مع ضرورة تدوين كل ما جاء في هذه الجلسة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.

وفي هذا الإطار، نفى حساين اوعنوز، نائب كاتب المجلس الإقليمي لتنغير، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون أهان عامل الإقليم الذي يحترمه ويقدره، وقال موضحا: "أنا قلت للعامل إن الشارع التنيغيري يقول إنه "أكفس" عامل عرفه الإقليم..وكلامي هذا جاء بعد أن قال بالحرف إنه يتأسف لانعقاد هذه الدورة"، مضيفا أن "من حق عامل الإقليم عدم الموافقة على انعقاد هذه الجلسة إن لم تكن قانونية".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن انسحاب عامل الإقليم من الدورة الاستثنائية، وهي دورة قانونية ودستورية، "يعد خرقا للقانون"، موضحا أن "من حق المجلس الإقليمي عقد دورته الاستثنائية كلما طلب ثلث أعضاء المجلس ذلك"، وزاد مستدركا: "العامل لم يعجبه إدراج مناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج صندوق التنمية القروية في جدول أعمال دورة المجلس، وعليه تأسف لانعقاد هذه الدورة..شعر بأن المجلس الإقليمي يريد محاسبته، وهو ما فسره بقوله إن هناك أجهزة أخرى تابعة للدولة ستحاسبه".

من جهته أكد مصدر مسؤول بعمالة إقليم تنغير، غير راغب في كشف هويته للعموم، في تصريح مقتضب، أن العامل انسحب من الدورة بعد أن تمت إهانته من طرف عضو المجلس الإقليمي، موضحا أن "من غير المعقول توجيه اتهامات باطلة إلى موظف سام تم تعيينه بظهير ملكي ويلزم الصمت"، ومشددا على أن "ما نطق به العضو ذاته إهانة موظف سام أثناء القيام بعمله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حدا داروين الخميس 09 غشت 2018 - 23:18
اتهام مدير مستشفى تنغير من طرف طبيب الأطفال واتهام عامل إقليم تنغير من طرف كاتب المجلس الإقليمي. ربما كما يقال " طلوع الدم" هو من يدفع هؤلاء إلى التلفظ بعبارات القدف والسب والشتم وما إلى دلك. فكثيرا ما نتحدث عن إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه من طرف مواطن، لكن في هاتين الحالتين هو إهانة موظف من طرف موظف إدا هناك شيء ما غير عادي في دواليب الإدارة بمعنى هناك صراع بين قوى الشر وقوى الخير داخل الإدارة نفسها. فما رأي القضاء لما يبلغ عنها هل ينصف المعقول؟ أم ينحاز إلى المسؤول؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - واحد من الشارع العام الخميس 09 غشت 2018 - 23:46
اتفق مع ما نطق به نائب كاتب المجلس الاقليمي ضد عامل تنغير فالامر كما قال وهذا العامل اكفس عمال المملكة فالبنية التحتية الهشة في تنغير واستفحال الجريمة فيها شاهدان على عجز هذا العامل في تسيير شؤون هذه المدينة ، هناك مسؤولون في هذا البلد المأكول اسمى من هذا واكفس منه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - محمد عقل الخميس 09 غشت 2018 - 23:47
التخلف المركب؛.!.؟ وهل الموظف السامي مؤيد بالحي.؟ هل هو معصوم. وأين ربط المسؤولية بالمحاسبة.؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.