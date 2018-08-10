جمعويون يحذرون من تشقق بنايات سكنية في وزان

هسبريس من وزان

دقت فعاليات من المجتمع المدني بمدينة وزان ناقوس الخطر بسبب ما اعتبرته "غشا يشوب عمليات بناء التجزئات السكنية بالمدينة بسبب ظهور تصدعات وتشققات بجدران عمارة سكنية بتجزئة المنظر الجميل، ما يشكل خطرا محدقا بحياة قاطنيها ويسائل جودة هذه الإقامات ومدى احترامها للمعايير".

وتناثرت صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر تشققات طالت مختلف أرجاء البناية وداخل الشقق السكنية، ما بات يشكل تهديدا خطيرا لحياة الساكنة، بعدما أضحت العمارة مهددة بالسقوط في أي لحظة.

الواقعة عجلت بانتقال لجنة مختلطة إلى المكان؛ ثم عقد اجتماع ضم السلطة المحلية ورئاسة المجلس البلدي وممثلين عن سكان العمارة ومالكها الأصلي من أجل تدارس المشكل واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالإخلاء الفوري تحسبا للمخاطر المحتملة.

وخلص الاجتماع، وفق مصدر مطلع، إلى إلزام مالك العمارة الأصلي بانتداب مختبر معتمد من أجل إعداد تقرير خبرة، مع ضرورة توفير سكن لائق للمتضررين بنفس مواصفات شققهم إلى حين صدور التقرير.

كما أكد المصدر ذاته على تحميل مالك العمارة جميع مصاريف ترحيل الأسر القاطنة بالبناية إلى الشقق التي ينتظر أن يوفرها لهم.