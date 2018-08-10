24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشعب يريد.. بنكيران من جديد
- سؤال النخبة
- الريفي: من مصر إلى كندا .. "خالف تُعرف" تليق بمشواري الفني
- جَــــــرٌّ اللِّسـان: لا ينقصنا أي شيء
- الاقتراض لشراء أضحية العيد
"فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)
- "حادث سير اخشيشن" يثير جدل تطبيق القانون و"استغلال النفوذ" - (126)
- البوليساريو ترحب بإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الصحراء - (95)
- الوزير الأول الكندي: السعودية حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان - (93)
- القضاء يتشبث بالاعتقال خلال البت في التهم الجنسية ضد طارق رمضان - (54)
- تكوين "جزاري العيد" بالعاصمة .. 200 درهم حد أدنى لذبح الأضحية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تلف محوّل كهربائي يزيد عتمة الليل في عين بيضاء
تعيش عشرات الأسر بدوار اكرازين، التابع لجماعة عين بيضاء بإقليم وزان، على وقع الظلام الدامس لليوم الرابع على التوالي، جراء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم بالتجمع السكاني الذي يضم مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وفق ما أوردته مصادر محلية في اتصالات بجريدة هسبريس الإلكترونية.
وتعيش ساكنة الدوار المذكور "عراقيل جمة جراء غياب هذه الخدمة الحيوية لتشغيل مصابيح تنير عتمة الحياة وتقيها معاناة يومية فرضت عليها الاستعانة بوسائل بدائية في الإضاءة (الشموع وقنينات الغاز)، مع الحرمان من استعمال أجهزة كالتلفاز أو المذياع دون إغفال فساد الأغذية وبعض الأدوية، لا سيما الأنسولين الخاص بمرضى السكري وغياب الماء البارد عن ثلاجاتهم في ظل ارتفاع درجة الحرارة؛ وهو ما يزيد من صعوبة الحياة بالجماعة الترابية.
وناشد السكان الجهات المختصة بتدارك المشكل وتعويض المحول، مبدين تخوفهم من تكرار الحادث خلال عيد الأضحى؛ وهو ما قد يهدد لحوم الأضاحي للتلف.
عزيز لشهب، رئيس المجلس الجماعي لعين بيضاء، قال لهسبريس إنه وفور إعلامه بتلف المحول الكهربائي بالدوار سالف الذكر اتصل بمسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بإقليم وزان وجهة طنجة تطوان الحسيمة قصد التعاطي مع المشكل ولإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف المسؤول الجماعي أن التيار الكهربائي يفترض أن يستعمل للأشغال المنزلية، مستحضرا حوادث مماثلة لتلف محوّلات كهربائية وصلت في مجموعها إلى 20 محولا بجماعات ترابية أخرى بإقليم وزان.
وأرجع رئيس المجلس الجماعي لعين بيضاء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم بالتجمع السكاني، حسب ما أورده مسؤولو الـONE، إلى الضغط الكبير والاستعمال غير المعقلن للمادة الحيوية إلى جانب استعمال مضخات للري تعتمد على الكهرباء.
وختم لشهب تصريحه لهسبريس بالتشديد على أن الوضع في طريقه إلى الحل في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التأخير مرده وجود تقنيي المكتب في جولات لإصلاح وتعويض محولات أخرى أصابها التلف بجماعات قروية تابعة لإقليم وزان.