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الرئيسية | جهات | تلف محوّل كهربائي يزيد عتمة الليل في عين بيضاء

تلف محوّل كهربائي يزيد عتمة الليل في عين بيضاء

تلف محوّل كهربائي يزيد عتمة الليل في عين بيضاء
هسبريس من وزان
الجمعة 10 غشت 2018 - 00:30

تعيش عشرات الأسر بدوار اكرازين، التابع لجماعة عين بيضاء بإقليم وزان، على وقع الظلام الدامس لليوم الرابع على التوالي، جراء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم بالتجمع السكاني الذي يضم مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وفق ما أوردته مصادر محلية في اتصالات بجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتعيش ساكنة الدوار المذكور "عراقيل جمة جراء غياب هذه الخدمة الحيوية لتشغيل مصابيح تنير عتمة الحياة وتقيها معاناة يومية فرضت عليها الاستعانة بوسائل بدائية في الإضاءة (الشموع وقنينات الغاز)، مع الحرمان من استعمال أجهزة كالتلفاز أو المذياع دون إغفال فساد الأغذية وبعض الأدوية، لا سيما الأنسولين الخاص بمرضى السكري وغياب الماء البارد عن ثلاجاتهم في ظل ارتفاع درجة الحرارة؛ وهو ما يزيد من صعوبة الحياة بالجماعة الترابية.

وناشد السكان الجهات المختصة بتدارك المشكل وتعويض المحول، مبدين تخوفهم من تكرار الحادث خلال عيد الأضحى؛ وهو ما قد يهدد لحوم الأضاحي للتلف.

عزيز لشهب، رئيس المجلس الجماعي لعين بيضاء، قال لهسبريس إنه وفور إعلامه بتلف المحول الكهربائي بالدوار سالف الذكر اتصل بمسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بإقليم وزان وجهة طنجة تطوان الحسيمة قصد التعاطي مع المشكل ولإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف المسؤول الجماعي أن التيار الكهربائي يفترض أن يستعمل للأشغال المنزلية، مستحضرا حوادث مماثلة لتلف محوّلات كهربائية وصلت في مجموعها إلى 20 محولا بجماعات ترابية أخرى بإقليم وزان.

وأرجع رئيس المجلس الجماعي لعين بيضاء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم بالتجمع السكاني، حسب ما أورده مسؤولو الـONE، إلى الضغط الكبير والاستعمال غير المعقلن للمادة الحيوية إلى جانب استعمال مضخات للري تعتمد على الكهرباء.

وختم لشهب تصريحه لهسبريس بالتشديد على أن الوضع في طريقه إلى الحل في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التأخير مرده وجود تقنيي المكتب في جولات لإصلاح وتعويض محولات أخرى أصابها التلف بجماعات قروية تابعة لإقليم وزان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ياسين الجمعة 10 غشت 2018 - 00:50
الظغط الكبير لا يتسبب في تلف المحول لاسيما وان هناك معدات تابعة للمحول تضمن حمايته اذن على المكتب عدم استحمار الساكنة وان يوفروا لهم احتياجاتهم من هذه المادة الحيوية.
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