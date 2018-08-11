توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، طقسا حارا نوعا ما بأقصى الجنوب الشرقي وداخل السهول، مع تكون سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة بالواجهة المتوسطية وكتل ضبابية محلية بالسواحل الأطلسية.

وسيلاحظ تمركز خلايا غير مستقرة، ستعطي زخات رعدية محليا قوية، وزوابع مصحوبة أحيانا ببرد بكل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي ومن المحتمل بالريف قد تصل إلى سهول غرب الأطلس وإلى شرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ضعفية إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، بالإضافة إلى احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسهول الداخلية والسايس وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

كما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و43 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وداخل مناطق كل من الغرب وسوس واللوكوس وسهول تادلة والرحامنة، وما بين 35 و40 درجة بتانسيفت، والسايس والسهول الأطلسية والحوز والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف وهائج بباقي السواحل.