الجالية تكشف عن انتظاراها في لقاء تواصلي بالداخلة

هسبريس من الداخلة

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، اليوم الجمعة، أشغال اللقاء التواصلي بمناسبة اليوم الوطني للمهاجرين المقيمين بالخارج.

وحضر هذا اللقاء، الذي أقيم تحت شعار "أية أدوار للكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني"، كل من لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، وعبد الرحمن الجوهري، عامل إقليم أوسرد، ومنتخبي الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية والمصالح الأمنية وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر.

وأكد الوالي لمين بنعمر، في كلمته بالمناسبة، أن جهة الداخلة وادي الذهب تعرف تحولات نوعية في مختلف المجالات بعد إعطاء الملك انطلاقة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أضحت قِبلة واعدة للاستثمار نظرا لتنوع القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة والموفرة لفرص الشغل.

وأضاف والي جهة الداخلة وادي الذهب أن هذا اللقاء يشكل، من جهة، فرصة لتدارس قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المنحدرين من مختلف مناطق جهة وادي الذهب والوقوف على متطلباتها واحتياجاتها والحرص على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتخذة لقضايا هذه الفئة التي يوليها الملك محمد السادس بالغ العناية والعطف الموصول لها.

من جهته، قال عبد الله بوحجر، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، إن المناسبة هي "فرصة من أجل فتح حوار تواصل بين الإدارة المحلية وبين أفراد هذه الجالية، وكذلك الوقوف عن المشاكل وانشغالاتهم في بلاد المهجر، وأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج هي جالية يعول عليها في مساهمة التنمية الاقتصادية، بحكم الكفاءات التي تتوفر عليها وكذلك الدور التي تلعبه في بلاد المهجر، ويمكننا أن نستفيد من هذه الأطر والكفاءات لأجل نقل الخبرة التي راكمتها خلال السنوات في هذه الدول. هذا بالإضافة، الى إطلاع المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج على مسار تطور بلادهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، التي تعرف نهضة تنموية ستتيح للمستثمرين أرضية ستوفر لأفراد الجالية المغربية بالخارج ولكل المستثمرين فرص النجاح نظرا لغنى المنطقة وتنوعها الاقتصادي والسياحي والبحري.

وقد أعطيت الكلمة للمهاجرين وتطرقوا فيها للمشاكل التي يتعرضون لها على المستويين الخارجي والداخلي. وقد انصبت مختلف التدخلات على ضرورة الاهتمام أكثر بالجالية المغربية أثناء إقامتها بأرض الوطن وتحفيزها على المساهمة على تنمية البلاد، والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والبشرية وما تزخر به من خيرات الطبيعة.

وأشار العديد من أفراد الجالية، من جهة أخرى، إلى المشاكل التي يعانون منها في علاقتهم بالمصالح الإدارية، مطالبين في هذا الصدد بتحسين أداء الإدارة والرفع من وتيرة معالجة الملفات العالقة وتحسين الخدمات المقدمة.