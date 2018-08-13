منتخبون يتهمون رئيس جهة البيضاء بالإقصاء

هسبريس - عبد الإله شبل

عبّر عدد من المنتخبين ورؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء سطات عن غضبهم وامتعاضهم من رئيس مجلس الجهة، مصطفى بكوري، بالنظر إلى ما تعانيه جماعاتهم من تهميش وعدم الاستفادة من مشاريع المجلس.

واعتبر عدد من رؤساء الجماعات بالجهة أن مصطفى بكوري يتعامل بنوع من "الاستعلاء"، ويرفض الاستماع إلى مشاكلهم والتحاور معهم من أجل النهوض بتنمية جماعاتهم التي هي تنمية للجهة بأكملها.

وأكد منتخبون ورؤساء جماعات، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم يجدون صعوبات كبيرة في التواصل مع الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ناهيك عن كون طلباتهم تقابل بنوع من الإقصاء وعدم الاكتراث بها.

وشدد هؤلاء على أنهم باتوا مضطرين إلى طرق باب نواب بكوري والتقرب منهم من أجل قضاء مصالحهم وللظفر بجزء من المشاريع التي تبرمجها الجهة وتحصل عليها بعض الجماعات "المحظوظة"، بحسب تعبيرهم.

ولفت منتخبون كبار بالجهة الانتباه إلى أن جماعات قروية ما تزال تعيش على وقع التهميش، وبعضها لم يستفد من مشاريع الجهة رغم مرور ثلاث سنوات على رئاسة بكوري لها، موردين أن بعض الرؤساء مازالوا يطرقون بابه من أجل تعبيد الطرق والحصول على سيارات إسعاف وتهيئة بعض المدارس، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على شيء.

واستغرب عدد من المنتخبين إقصاء جماعات لم تستفد بعد من أية مشاريع تسهم في تنميتها وتعود بالنفع على المواطنين، على رأسها الكارة والطوالع وأولاد عبو، وغيرها، بالرغم من كون رؤسائها وضعوا ملفاتهم على مكتب بكوري.

وسبق أن اتهم رؤساء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الجهة، مصطفى بكوري، في حضرة الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، بإقصاء جماعاتهم مقابل استفادة جماعات يرأسها حزب آخر، ومنهم رئيس جماعة الكارة الذي طالب قيادة الحزب بالتدخل في الموضوع.

كما انتقد رئيس جماعة أولاد عبو أمينه العام السابق في تجمع حزبي بالقول: "فزنا بالجهة ونواب الرئيس، لكن ما درْنا والُو، والآخرون فازوا بالمشاريع"، وطالب الحزب "بالقيام بجولة في الجماعات لمعرفة هموم ومشاكل منتخبيها لأن الجهة لم تقدم لهم أي شيء".