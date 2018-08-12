قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

يعاني مستعملو حافلات النقل الحضري في الخطين الرابطين بين الدار البيضاء والمحمدية، سواء عبر الطريق الساحلية أو عبر طريق سيدي البرنوصي، خاصة في فصل الصيف، من تعرضهم للرشق بالحجارة من لدن بعض القاصرين.

مجموعة من القاصرين حاولوا، ليلة أمس السبت، ركوب الحافلة، التي تؤمن الخط رقم 900 الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية عبر الطريق الساحلية، على مستوى "بالوما"، عنوة، بالرغم من امتلائها عن آخرها، قبل أن يعمدوا إلى رشق الحافلة بالحجارة؛ وهو ما تسبب في إصابة فتاة على مستوى الرأس، بعد أن اخترقت الحجارة الزجاج، وقد.

وأفادت مصادر محلية بزناتة بأن مجموعة من الشباب، الذين كانوا على متن الحافلة حينها، قاموا بمطاردة القاصرين، إذ تمكنوا من الإمساك ببعضهم، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي الذين حلوا على الفور لعين المكان.

وقد خلّف تصرف المراهقين، إلى جانب إصابة الفتاة التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، خسائر مادية بالحافلة، في الوقت الذي عبر فيه الركاب عن تذمرهم واستيائهم من هذه التصرفات اللاأخلاقية.

وتشهد حافلات النقل الحضري في الخطين الرابطين بين الدار البيضاء والمحمدية، خاصة في هذه الفترة التي تعد فيها مدينة ونواحيها قبلة للمصطافين على شواطئها، حوادث مماثلة؛ فالمراهقون يعمدون بشكل دائم في رشق الحافلات بالحجارة، ناهيك عن الفوضى بداخلها والكلام النابي دون احترام للراكبين.