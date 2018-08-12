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الرئيسية | جهات | قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية

قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية

قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 12 غشت 2018 - 18:24

يعاني مستعملو حافلات النقل الحضري في الخطين الرابطين بين الدار البيضاء والمحمدية، سواء عبر الطريق الساحلية أو عبر طريق سيدي البرنوصي، خاصة في فصل الصيف، من تعرضهم للرشق بالحجارة من لدن بعض القاصرين.

مجموعة من القاصرين حاولوا، ليلة أمس السبت، ركوب الحافلة، التي تؤمن الخط رقم 900 الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية عبر الطريق الساحلية، على مستوى "بالوما"، عنوة، بالرغم من امتلائها عن آخرها، قبل أن يعمدوا إلى رشق الحافلة بالحجارة؛ وهو ما تسبب في إصابة فتاة على مستوى الرأس، بعد أن اخترقت الحجارة الزجاج، وقد.

وأفادت مصادر محلية بزناتة بأن مجموعة من الشباب، الذين كانوا على متن الحافلة حينها، قاموا بمطاردة القاصرين، إذ تمكنوا من الإمساك ببعضهم، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي الذين حلوا على الفور لعين المكان.

وقد خلّف تصرف المراهقين، إلى جانب إصابة الفتاة التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، خسائر مادية بالحافلة، في الوقت الذي عبر فيه الركاب عن تذمرهم واستيائهم من هذه التصرفات اللاأخلاقية.

وتشهد حافلات النقل الحضري في الخطين الرابطين بين الدار البيضاء والمحمدية، خاصة في هذه الفترة التي تعد فيها مدينة ونواحيها قبلة للمصطافين على شواطئها، حوادث مماثلة؛ فالمراهقون يعمدون بشكل دائم في رشق الحافلات بالحجارة، ناهيك عن الفوضى بداخلها والكلام النابي دون احترام للراكبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ht.brahim الأحد 12 غشت 2018 - 18:30
نريد مدارس بنظام عسكري و بدون طرد ، دراسة نظام رياضة فنون، أعمال جماعية ...
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2 - احمد الأحد 12 غشت 2018 - 18:36
يجب فقط التضحية بقاصرين بعشر سنوات سجنا نافدا وسيرتدع البقية
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3 - bramin الأحد 12 غشت 2018 - 18:37
c est le manque de éducation,on revient toujours et a jamais sur le rôle de l'école , malheureusement ce n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain,avec la politique des gouvernements,quand les parents qui peuvent s'endettent pour les études de leurs enfant,la majorité ne peuvent pas et se contente n'y des écoles publiques ,le resultat est la ,des enfants désorientés trouvent refuge dans la drogues et deviennent un danger pour la société,et ce n' est que l'avant goût d'une génération qui pourriez la vie des citoyens et des politiciens,quand on sème le vent on récolte la tempête.
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4 - سعيد الأحد 12 غشت 2018 - 18:43
اصل المشكل كله في التربية و جهل الوالدين وخاصتا الأمهات (صاحبات، أخرج تلعب برا، اجي لهنا اول الحرام، هاداك المسخوط ديال باكوم، كرهتوني في الدنيا نتوما و هاداك باكوم، و زيد و زيد ) فهذه البيئة هي التي تنتج المجرمين و الإرهابيين و الحمقى و المجانين (الأم أن اعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق ) فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه ،يا رب تصاوب لهاد البلاد التي كل يوم تخطو خطوة إلى الوراء
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5 - احمد الأحد 12 غشت 2018 - 19:05
ما وقع هو نتيجة تخلي الدولة عن واجبها من التربية والتعليم. والقادم أعظم.
الدولة خالية من مفكرين وسياسيين حقيقيين لكنها مملوءة بسياسيين انتهازيين لا يخدمون مصلحتها.
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6 - عدي ديكارت الأحد 12 غشت 2018 - 19:05
تحية للشباب الدين أمسكوا بالمراهقين والدين لن يكونوا إلا أبناء الأحياء المهمشة. فالأمن في المغرب يعود بالأساس إلى دلك المواطن الدي يبلغ ويفضح عبر كل الوسائل. فحتى "أولاد لفشوش" لم يسلموا من رقابته فرجال الأمن ونظرا لتنامي معدل الجريمة يحتاجون لدعم المواطن مما يوفر لهم الوقت والجهد ولكن يبقى القضاء في المحك الدي عليه بتطبيق القانون على الحميع حتى لا تتكرر مثل هده السلوكات المشينة وإلا سندور في حلقة مفرغة.
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7 - مغربي مخلص الأحد 12 غشت 2018 - 19:06
يجب وضع حد لمثل تلك التصرفات التي تهدد سلامة ركاب الحافلة.. يجب الضرب من حديد و بكل صرامة لأن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير بسبب التساهل مع أولئك المراهقين بحجة أنهم قاصرون..
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8 - salah الأحد 12 غشت 2018 - 19:30
"" اذا كانوا الحافلات مثل التي في الصورة يستحقون الرجم بشرط ان تكون الحافلة فارغة من الركاب""
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