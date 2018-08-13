مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد"

أيوب صدور من شفشاون

أفاد بيان لإدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس بشفشاون بأنها عمدت إلى تفعيل خدمة الولوج إلى مواعيد الفحوصات الخارجية بالمستشفى المذكور عن طريق البوابة الإلكترونية "ألو موعدي" التي أحدثتها الوزارة الوصية منذ شهر نونبر 2017، حيث أصبح بإمكان المرتفقين حجز مواعيد الاستشارات الطبية بشباك خاص بهذه الخدمة بمصلحة الاستقبال والقبول.

وأكد البيان سابق الذكر إلى كون هذا الإجراء يروم تسهيل الحصول على هذه المواعيد على المرتفقين وإعفائهم من مشقة التنقل، خصوصا أن إقليم شفشاون يتسم بظروف جغرافية ومناخية صعبة تعقد عملية الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأضافت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، أن هذه العملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين بإقليم شفشاون والنواحي على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة، انطلاقا من البوابة الإلكترونية أو الاتصال بالرقم الهاتفي.

وأشار البلاغ إلى أن عدد الفحوصات الطبية وشبه الطبية بوحدة الفحوصات الخارجية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون بلغ، برسم النصف الأول من السنة الجارية، حوالي 10078 مريضا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه معدل أمد المواعيد 28 يوما في كل التخصصات الطبية.