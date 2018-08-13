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الرئيسية | جهات | مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد"

مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد"

مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد"
أيوب صدور من شفشاون
الاثنين 13 غشت 2018 - 12:30

أفاد بيان لإدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس بشفشاون بأنها عمدت إلى تفعيل خدمة الولوج إلى مواعيد الفحوصات الخارجية بالمستشفى المذكور عن طريق البوابة الإلكترونية "ألو موعدي" التي أحدثتها الوزارة الوصية منذ شهر نونبر 2017، حيث أصبح بإمكان المرتفقين حجز مواعيد الاستشارات الطبية بشباك خاص بهذه الخدمة بمصلحة الاستقبال والقبول.

وأكد البيان سابق الذكر إلى كون هذا الإجراء يروم تسهيل الحصول على هذه المواعيد على المرتفقين وإعفائهم من مشقة التنقل، خصوصا أن إقليم شفشاون يتسم بظروف جغرافية ومناخية صعبة تعقد عملية الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأضافت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، أن هذه العملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين بإقليم شفشاون والنواحي على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة، انطلاقا من البوابة الإلكترونية أو الاتصال بالرقم الهاتفي.

وأشار البلاغ إلى أن عدد الفحوصات الطبية وشبه الطبية بوحدة الفحوصات الخارجية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون بلغ، برسم النصف الأول من السنة الجارية، حوالي 10078 مريضا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه معدل أمد المواعيد 28 يوما في كل التخصصات الطبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رضى الاثنين 13 غشت 2018 - 12:44
النضام يبداء بضبط المواعيد و كمايقال البدء بالبداية هو... أمر جيد لتحسين الخدمات. في عصر السرعة الكل أصبح له وعي بالوقت وضرورة التحكم فيه. ادن اد ثم فعلا تفعيل هده الخدمة و بصفة مستمرة ...لاضرفية...فما علينا ألا التصفيق لهدا المبادرة.
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3
2 - رشيد زين العابدين الاثنين 13 غشت 2018 - 12:45
بادرة طيبة نتمنى أن تعمم على باقي مناطق المغرب رغم أن الأهم ليس الموعد في حد ذاته ولكن هي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
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9
3 - كمال الاثنين 13 غشت 2018 - 12:49
شيء جميل ان تتوفر هذه الخدمة في مستشفيات الدولة
أؤكد لكم وبكل صدق ان ما ورد في هذا المقال حلم وخيال ومن الصعب الوصول اليه مادام لوبي الفساد بالمستشفى هو صاحب المواعيد _ العمليات _ سيارات نقل المرضى وتوجيههم إلى مصحات الخواص بتطوان _ الشواهد الطبية ........ ناهيك عن الكشوفات الطبية السرية بإحدى العيادات بالمدينة .
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8
4 - مريض الاثنين 13 غشت 2018 - 14:08
وما بعد قطاعات الصحة يعاني منها الشعب ومن يصدق كفانا هرتقتا مجرد بروتوكول ومسرحيات لتدويخ الراء العام
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0
5 - noure الاثنين 13 غشت 2018 - 14:13
مبادرة حسنة لسكان اقشور 28 من النتضار يبقا مقبولا بمقارنة 5 الى 6 اشهر بمركز الاستشفاءي الجامعي بالرباط ، السكابير ، وا اسفاه على هذه البلاد
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