افتتاح خط بحري لنقل الحاويات بميناء الناظور

هسبريس من الرباط

شهد ميناء بني أنصار، رسو أول سفينة مختصة في نقل الحاويات، وهي السفينة التي من المتوقع أن تربط ميناء الناظور بموانئ أونڤيرس وفالينسيا وبرشلونة ومليلية المحتلة والدار البيضاء بصفة دورية بمعدل ثلاثة رحلات في الشهر.

معطيات حصلت عليها هسبريس أفادت بأن هذه السفينة المختصة في نقل الحاويات المسماة WEC BRUEGHEL ، التابعة للشركة الهولندية WEC LINES والتي تحمل العلم الإنجليزي، تتسع لـ700 حاوية موافق لعشرين قدم (EVP).

تجدر الإشارة إلى أن تدشين انطلاق هذا الخط البحري، الذي يعتبر تتويجا لجهود مضنية وسلسلة من اللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار على المستويين المحلي والوطني لما يحمل في طياته من تنمية للحركة الاقتصادية وجلب الاستثمارات إلى الجهة الشرقية، حضره كل من عامل إقليم الناظور ورئيس مجلس الجهة الشرقية والمدير الجهوي للمتوسط التابع للوكالة الوطنية للموانئ ورائد ميناء الناظور والمدير الجهوي للجمارك ومدير شركة مرسى ماروك ومدير شركة أكوا ماروك والعديد من المستثمرين بالمنطقة الشرقية.