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الرئيسية | جهات | بوعرفة تتلقى 19 مليمترا من "الأمطار الصيفية"

بوعرفة تتلقى 19 مليمترا من "الأمطار الصيفية"

بوعرفة تتلقى 19 مليمترا من "الأمطار الصيفية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 غشت 2018 - 16:15

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عبر المملكة، في عز فصل الصيف وموجة الحر التي تضرب البلاد.

ووفق المصدر نفسه فقد تلقت بوعرفة 19 مليمترا، مقابل مليمترين في إقليم الرشيدية ومليمتر واحد في إقليم عاصمة جهة الشرق وجدة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sami الاثنين 13 غشت 2018 - 16:28
اللهم اجعلها أمطار نعمه ولا تجلها أمطار نقمة انك على كل شيء قدير
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6
2 - رشيد زين العابدين الاثنين 13 غشت 2018 - 16:32
اللهم نسألك أن يكون غيثا نافعا وفيه فائدة للساكنة والتي تعرف تهميشا على كل الأصعدة.
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