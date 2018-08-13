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بوعرفة تتلقى 19 مليمترا من "الأمطار الصيفية"
الاثنين 13 غشت 2018 - 16:15
كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عبر المملكة، في عز فصل الصيف وموجة الحر التي تضرب البلاد.
ووفق المصدر نفسه فقد تلقت بوعرفة 19 مليمترا، مقابل مليمترين في إقليم الرشيدية ومليمتر واحد في إقليم عاصمة جهة الشرق وجدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - sami الاثنين 13 غشت 2018 - 16:28
اللهم اجعلها أمطار نعمه ولا تجلها أمطار نقمة انك على كل شيء قدير
2 - رشيد زين العابدين الاثنين 13 غشت 2018 - 16:32
اللهم نسألك أن يكون غيثا نافعا وفيه فائدة للساكنة والتي تعرف تهميشا على كل الأصعدة.
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