بوعرفة تتلقى 19 مليمترا من "الأمطار الصيفية"

هسبريس من الرباط

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عبر المملكة، في عز فصل الصيف وموجة الحر التي تضرب البلاد.

ووفق المصدر نفسه فقد تلقت بوعرفة 19 مليمترا، مقابل مليمترين في إقليم الرشيدية ومليمتر واحد في إقليم عاصمة جهة الشرق وجدة.