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الرئيسية | جهات | مرض "التهاب السحايا" يحصد أرواح ضحايا جدد بمدينة زاكورة

مرض "التهاب السحايا" يحصد أرواح ضحايا جدد بمدينة زاكورة

مرض "التهاب السحايا" يحصد أرواح ضحايا جدد بمدينة زاكورة
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:00

عاد شبح مرض المينانجيت "التهاب السحايا" إلى الفتك بأطفال مدينة زاكورة، بعد أن سُجلت العديد من حالات الوفاة جراء المرض، آخرها وفاة طفل عمره أربع سنوات بحي تانسيطة في المدار الحضري لزاكورة، لينضاف إلى طفلة تبلغ الست سنوات كانت توفيت قبله بأيام في الحي نفسه، فضلا عن تسجيل حالة وفاة لطفلة في سن الثامنة بمنطقة النقوب، جوار زاكورة قبل ما يقارب 22 يوما.

وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "هناك حالتين ترقدان في الوقت الراهن في مستشفيات بوكافر ومراكش"، مشيرة إلى أن "أعراض المرض الفتاك منتشرة بكثرة في زاكورة، دون أن يجري أي نداء أو توضيح أو تنبيه من لدن مصالح وزارة الصحة، أو السلطات المحلية، للتعريف بالمرض، الذي يجهله السكان، بسبب تشابه أعراضه مع مرض "السخانة"؛ وهو ما يجعلهم يعتبرونه حالة عادية".

وأردفت المصادر أن "الأقارب هم من يتصلون بالمجتمع المدني لاطلاعه بحالات الوفاة، في وقت لم تتفاعل فيه الوزارة إلى حدود اللحظة مع الحالات التي سجلت"، مشيرا إلى أن "العديد من الهيئات المدنية نبهت مصالح الوزارة والسلطات المحلية إلى أن التعاطي مع حالات المينانجيت ليس مثل الليشمانيا، حيث إنها مؤدية إلى الوفاة، في حالة لم يتم معالجتها".

وفي السياق ذاته، أوضح عثمان رزقو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة "دقت ناقوس الخطر بخصوص انتشار مرض التهاب السحايا أو ما يعرف بالمينانجيت بإقليم زاكورة"، كاشفا أنه يحصد الضحايا واحدا تلو آخر تحت صمت رهيب، وداعيا كافة السلطات المسؤولة والمعنية بالوضع الصحي داخل الإقليم إلى التدخل السريع والعاجل واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوباء القاتل وحماية المواطنين وخصوصا الأطفال الأكثر عرضة له".

وأضاف رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة والسلطات ملزمة بالتحسيس وإطلاع السكان بالمرض وأعراضه"، متسائلا: "ما الذي ينتظرونه بعد وفاة الحالة الأولى والثانية؟ فالمستشفى لا يقدم خدمات تشخيصية في المستوى، ويكتفي بوصف المرض على أنه حمى عادية، فيعود الطفل الصغير أدراجه إلى منزله حتى تتضاعف حالته، ويفتك به الموت".

وزاد المتحدث أنه "لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء إطلاق حملة للتواصل مع السكان؛ فالمعروف في حالة وجود وباء هو تحرك الجميع من أجل إطلاق حملات مكثفة تنبه من المرض؛ لكن لا شيء من هذا تم في زاكورة"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل جدا أن تشهد المدينة حالات وفاة بسبب المرض، في القادم من الأيام".

تجدر الإشارة إلى أن زاكورة كانت قد شهدت، خلال السنة الماضية، حالات مينانجيت أدت إلى تسجيل العديد من الوفيات في صفوف الأطفال واليافعين، بالرغم من التطمينات التي قدمتها مندوبية وزارة الصحة بزاكورة بخصوص توفير اللقاحات الضرورية لوقف المرض القاتل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عمر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:18
عطش، ليشمانيا، مينانجيت، بنية تحتية مهترئة، صحة مريضة،.....
لك الله يازاكورة
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2 - حلاوة بيه العنتبلي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:25
لاحول ولا قوة الا بالله. لم نعد نسمع عن زاكورة الا العطش و المرض واش هاد مرض سحايا. مرض قديم عاد من جديد الى الضهور . ناس كتموت بصمت مساكن اصبحنى نحس باننا في دولة جنوب الصحراء
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3 - البشير الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:32
فضائح وزارة الصحة تتواصل مستشفيات مهترئة تجهيزات معطلة او غير موجودة اطباء لا يشتغلون وزير لا يفعل شيئا والضحية هو المواطن الفقير الدي لا يستطيع العلاج بفرنسا هده الدولة التي تنتمي اليها مواطنة عرت قطاع الصحة بالمغرب اموال المهرجانات وجلب المهاجرين والاموال الممنوحة لافريقيا التي تتفوق علينا في قطاع الصحة والاموال التي ينهبها البرلمانيون كافية لبناء المستشفيات وعلاج المواطنين ولكن الدولة ما مسالياش راها فطنجة تلمع وجه المغرب القبيح بتنظيم كاس السوبر الاسباني حيت تم وضع العكر على الخنونة باش يشوفوه الاسبان وتسويق المغرب كبلد متطور
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