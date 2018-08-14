درك واحة سيدي إبراهيم يحقق في تجزئة عقارية

إبراهيم مغراوي من مراكش

باشرت الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش تحقيقاتها الأولية مع واحد من الموقعين على عريضة سبق أن أرسلت إلى الوكالة الحضرية شهر يوليوز الماضي، بخصوص ما نعتته بـ"الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير بتجزئة عقارية تضرب جميع القوانين عرض الحائط، وتؤثر سلبا على عجلة التنمية بالمنطقة".

وقدمت الرسالة نفسها نموذجا لما وصفته بـ"التجاوزات التي تعرفها تجزئة تعود للمسؤول الأول بالجماعة انطلقت بها أشغال البناء، وهي حسب علمنا غير مدرجة بلائحة التجزئات التي تمت الموافقة عليها، ولا تتوفر على أبسط الشروط المنصوص عليها قانونا"، وفق تعبير الرسالة التي تتوفر عليها هسبريس.

واستمعت الشرطة المذكورة، بحسب مصادر هسبريس، إلى عز الدين محاسن، أحد الموقعين على العريضة، في انتظار الاستماع إلى باقي الموقعين، قبل تقديم المحضر القانوني للنيابة العامة التي ستحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول بالوكالة الحضرية بمراكش أن الإدارة أرسلت جوابا، تتوفر عليه هسبريس، يشير إلى أن "إرسالية في الموضوع تم توجيهها إلى قائد قيادة واحة سيدي إبراهيم قصد الإخبار واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص وشاية كاذبة ينفي بعض من وردت أسماؤهم في لائحة التوقيعات صلتهم بالشكاية المتعلقة بانتشار التجزيئ السري".

وأوردت الوثيقة نفسها أن ملف مشروع تصميم تجزئة الفتح سبق أن حصل على موافقة اللجنة الإقليمية للتعمير المنعقد اجتماعها بتاريخ 19 يناير 2016، مضيفة أن "ملفي الحصول على رخصتي بناء القطعتين الأرضيتين 21 و58 سبق أن حظيا بموافقة اللجنة المشار إليها في اجتماع عقد بتاريخ 15 ماي 2018".

يذكر أن بعض الموقعين على إشهاد مصادق على صحة إمضائه ينفون علمهم بالشكاية السابق ذكرها، ويؤكدون أنهم فوجئوا بأسمائهم مدرجة بلائحة للمشتكين، مشيرين إلى عزمهم متابعة من كان وراء ذلك.