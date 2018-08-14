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سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ

سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 08:38

تدخلت السلطات بباشوية سيدي رحال، التابعة لإقليم برشيد، لوقف زحف الدراجات من طراز "الكواد" على رمال الشاطئ.

وقامت سلطات سيدي رحال، بحسب مصادر محلية، بحملة واسعة من أجل منع استعمال هذه الدراجات، التي يستغلها أصحابها للترفيه والسباق في الرمال، من التحرك بالقرب من المصطافين لأن ذلك يشكل خطرا عليهم وعلى أطفالهم.

واعتبر عدد من المواطنين أن هذه الدراجات وجب منعها من الاقتراب من المصطافين لما تشكله من خطر على الأطفال الذين يفضلون اللعب في رمال الشاطئ.

وتعرف عدد من الشواطئ تواجد لهذا النوع من الدراجات التي يمتطيها الشبان للتباهي والترفيه والسباق، محدثين ضوضاء وبلبلة؛ ما يثير امتعاض المصطافين الباحثين عن الهدوء والاستجمام.

ولا يقتصر الأمر على ازعاج المصطافين بهذه الدراجات في الشاطئ فحسب؛ إذ يعمد هؤلاء، وخاصة المراهقين منهم، على استعمالها في الشوارع القريبة من الشواطئ؛ ما يتسبب في إزعاج المواطنين، خاصة في الليل.

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