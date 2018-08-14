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الرئيسية | جهات | معطلو زومي يعودون إلى الاحتجاج والاعتصام

معطلو زومي يعودون إلى الاحتجاج والاعتصام

معطلو زومي يعودون إلى الاحتجاج والاعتصام
هسبريس من وزان
الاثنين 13 غشت 2018 - 22:45

عاد المنتمون إلى فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزومي، اليوم الاثنين، إلى الاعتصام والاحتجاج أمام مقر عمالة إقليم وزان من أجل المطالبة بالحق في الشغل.

المحتجون عمدوا إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان؛ فيما علت العديد من الشعارات التي تلخص مطالبهم، منددين بـ"استهتار" السلطات المحلية بهذه المطالب التي وصفوها بـ"العادلة والمشروعة".

عثمان الشيلي، رئيس فرع جمعية المعطلين بزومي، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الاعتصام "يأتي في وقت تتماطل الجهات المسؤولة في الوفاء بوعودها لأعضاء الفرع بالاستفادة من امتيازات التشغيل على مستوى جماعة زومي القروية أو على مستوى عمالة إقليم وزان".

وأكد المتحدث ذاته أن الجمعية سبق أن خاضت اجتماعات ماراطونية مع رئيس الدائرة ورئيس مجلس الجماعة القروية لزومي، وعامل الإقليم السابق، تم خلالها الاتفاق على تمكين أعضاء الجمعية من دكاكين تجارية بالجماعة الترابية سالفة الذكر، دون أن يتم الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى وجود أساتذة متعاقدين، معطلين سابقين، يستفيدون من تلك الدكاكين رغم كون دفتر التحملات يقر بسحب أو سقوط حق الاستفادة منها في حالة حصول المعني بالأمر على وظيفة أو دخل قار، على حد قوله.

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